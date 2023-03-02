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Ці тонкощі можуть завадити вам отримати субсидію: на що звертати увагу

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Україна, Четвер 02 березня 2023 11:22
Ці тонкощі можуть завадити вам отримати субсидію: на що звертати увагу Ці моменти можуть не дати вам оформити субсидію (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Субсидія - це оптимальна допомога для тих, хто через певні обставини не може сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Проте громадянам потрібно бути дуже уважними під час оформлення всіх документів.

Які тонкощі потрібно врахувати під час заповнення та перевірки необхідних паперів - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Чи можна отримати субсидію із заборгованістю

Перед подачею заяви на оформлення субсидії вам потрібно переконатися, що у вас немає заборгованості по сплаті комунальних послуг понад три місяці. Також субсидію не оформлять, якщо борг складає більше ніж 680 гривень.

У таких випадках вам необхідно сплатити борг, і тоді можна займатися оформленням документів. Проте є випадки, коли навіть із заборгованістю ви все одно маєте право на субсидію.

  • Заборгованість за послугу з постачання та розподілу природного газу в разі відсутності лічильників газу.
  • Наявність документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію
  • Оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку протягом двох місяців з початку опалювального сезону.

"Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв'язку із заборгованістю, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де має бути зазначено перелік тих послуг, за якими відсутня заборгованість з оплати", - пояснюють у Пенсійному фонді.

Що робити, якщо в декларації на субсидію помилка

Для призначення житлової субсидії громадянин, крім заяви та документів, що посвідчують особу, обов'язково подає декларацію. Якщо в декларації виявляють помилку, уповноважений орган має сповістити заявника про це.

Як це виправити

  • Якщо дані потребують змін або уточнень, вам потрібно подати нову декларацію.
  • Якщо якась інформація була просто пропущена, доповніть вже наявну декларацію.

Помилку можна виправити протягом 30 календарних днів з дати подання документів.

Подовжити цей термін можна у випадку хвороби заявника, чому є документальне підтвердження.

Якщо помилку так і не виправлять, тоді заяву на субсидію відхиляють, а самому заявнику повідомляють про це протягом трьох днів. Зазвичай роблять це шляхом вручення відповідного документу. Проте під час дії воєнного стану українців можуть повідомляти в телефонному режимі.

Раніше ми детально розповідали, як оформити субсидію в Україні під час війни.

Читайте також, кого з українців можуть зобов'язати повернути субсидії.

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