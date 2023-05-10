В Україні змінилися вимоги для виплат соцдопомоги: хто не отримає

Протягом повномасштабної війни ті українці, які мають потребу, продовжують отримувати соціальну допомогу. Однак сьогодні вимоги для отримання допомоги змінилися.
Про це йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook.
Відтепер розширено перелік підстав, за яких соціальні виплати не призначають. До них додалися випадки, якщо у вас є:
Таким чином одинокі матері та малозабезпечені сім'ї не зможуть претендувати на державну допомогу, якщо особи, які входять до складу їх сім'ї, протягом року перед місяцем звернення за призначенням допомоги витратили суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 000 гривень. Наприклад, здійснили купівлю:
В Україні змінилися вимоги для отримання соціальної допомоги (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Вище перераховані підстави для неотримання соціальної допомоги мають ряд винятків. Серед них:
"Особи, які входять до складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 000 гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень, про що зазначається в декларації", - пояснюють фахівці.
Раніше ми розповідали, як українці, постраждалі від війни можуть отримати допомогу від ООН.
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