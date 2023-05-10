В Украине изменились требования для получения соцпомощи: рассчитывать могут не все

В течение полномасштабной войны нуждающиеся украинцы продолжают получать социальную помощь. Однако сегодня требования к получению помощи изменились.
Об этом говорится на странице "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook.
Теперь расширен перечень оснований, по которым социальные выплаты не назначаются. К ним добавились случаи, если у вас есть:
Таким образом, одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут претендовать на государственную помощь, если лица, входящие в состав их семьи, в течение года перед месяцем обращения за назначением помощи потратили сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 000 гривен. Например, совершили покупку:
В Украине изменились требования для получения социальной помощи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Выше перечисленные основания неполучения социальной помощи имеют ряд исключений. Среди них:
"Лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, что превышает 100 000 гривен, о чем говорится в декларации", - объясняют специалисты.
Ранее мы рассказывали, как украинцы, пострадавшие от войны, могут получить помощь от ООН.
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