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В Україні змінилися ціни на макарони та крупи: скільки вони зараз коштують

Фото: Ціни на макарони та крупи змінилися (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом змінилися ціни на крупи та макарони.

Які зараз ціни на найпопулярніші продукти розповіли на порталі Мінфін.

Що подешевшало за місяць

На момент 6 жовтня середня вартість макаронів знизилася на кілька копійок – з 28,41 грн/кг до 28,15 грн/кг.

Пшоно також подешевшало – з 30,87 грн/кг до 30,19 грн/кг. Така ціна на нього у Мегамаркеті. За 900 грамів такого ж пшона у супермаркеті Varus доведеться віддати 19,90 грн/кг, минулого місяця воно продавалося дорожче – 20,80 грн/кг.

Тим часом довгий рис подешевшав із 70,57 грн/кг до 66,60 грн/кг.

Ціни на крупи в Україні (фото: minfin.com.ua)

Що подорожчало за місяць

А ось пропарений рис подорожчав із 72,24 грн/кг до 72,80 грн/кг, а круглий за ціною з 74,97 грн/кг до 78,12 грн/кг.

Ціни на гречку залишаються стабільними

Цікаво, що ціни на гречку поки що залишаються стабільними. У деяких торгових точках кілограм (супермаркет Wellmart) крупи можна купити по 71 гривень, у "Сільпо" крупа коштує 67,99 гривень.

Як ми писали раніше, в Україні ціна на яйця злетіла до небес.

А також ми повідомляли, що в Україні почали опускатися ціни на гречку.

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Ціни на продукти