В Україні змінилися правила отримання водійських прав: прибрали важливу вимогу

Раніше для отримання водійського посвідчення охочому потрібно було йти в автошколу та вивчати там і теорію, і практику. Однак сьогодні ця норма змінена.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
Відповідно до законопроєкту №7354 майбутні водії в Україні можуть самостійно вивчати теорію для складання іспиту в автошколі. Проте практичну частину потрібно складати як і раніше в автошколі.
Доцільність таких нововведень пояснюють тим, що в закладах освіти інструктори можуть недобросовісно виконувати свою роботу та навмисне не давати студенту скласти іспит.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
"Під час проведення контролю все частіше трапляються випадки порушення посадовими особами автошкіл порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Так само, під час допуску водіїв до керування, на зазначеному етапі, з боку окремих посадових осіб, виникають порушення встановлених вимог", - йдеться в пояснювальній записці.
Таким чином якщо майбутній водій готуватиметься самостійно до складання теоретичного іспиту, власноруч нестиме відповідальність за його результат.
Ініціатори переконані, що законопроєкт допоможе:
Ухвалення законопроєкту внесло дві нові статті до Кодексу України про адміністративні правопорушення:
Нові штрафи набувають чинності наступного дня після опублікування закону, тобто 14 липня 2023 року.
А самостійне опанування теорії стане доступним через три місяці після оприлюднення закону.
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