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В Україні можуть повернути "нульове" розмитнення автомобілів: для кого це буде доступно

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 10:23
В Україні можуть повернути "нульове" розмитнення автомобілів: для кого це буде доступно Як розмитнити авто в Україні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

З квітня по червень 2022 року в Україні діяли умови пільгового розмитнення ввезених авто. Однак уже в липні їх скасували та знову ввели обов'язкову сплату податків на імпортні машини. Проте зараз в Україні знову з'явилася пропозиція повернути пільги.

Про це йдеться в законопроєкті №9209.

Що може змінитися в розмитненні авто

Ініціатори законопроєкту пропонують скасувати податок на розмитнення для кількох категорій людей, які постраждали від збройної агресії Росії. Зокрема йдеться про тих, чиї транспортні засоби були викрадені чи знищеними в ході бойових дій.

"У ході бойових дій багато транспортних засобів, які належали фізичним та юридичним особам, були знищені, пошкоджені або викрадені. Особливо це є актуальним для територій, які знаходились (знаходяться) в епіцентрі бойових дій, або на територіях, які перебували під окупацією. Для багатьох сімей втрата автомобіля є суттєвою втратою і значним обмеженням можливостей", - йдеться в пояснювальній записці.

Автори наголошують, що оскільки в Україні активно розвинений імпорт автомобілів, держава повинна надати підтримка постраждалим у цьому аспекті громадянам.

В Україні можуть повернути &quot;нульове&quot; розмитнення автомобілів: для кого це буде доступно

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Скільки зараз коштує розмитнити авто

Акциз

Він розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік машини). Під ставкою мається на увазі ставка податку в євро за одиницю транспортного засобу:

  • для машин з бензиновим двигуном 3000 кубічних сантиметрів - 50 євро
  • з бензиновим двигуном понад 3000 кубічних сантиметрів - 100 євро
  • з дизельним двигуном об'ємом до 3500 кубічних сантиметрів - 75 євро
  • з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 кубічних сантиметрів - 150 євро

К-двигун

Цей коефіцієнт визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в кубічних сантиметрах на 1000 кубічних сантиметрів.

К-вік

Дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу до визначення ставки податку.

Варто зазначити, що для нових транспортних засобів і засобів, які використовувалися до одного повного календарного року цей коефіцієнт дорівнює один.

Для транспортних засобів, які використовувалися понад 15 календарних років, дорівнює 15.

Мито

Воно становить 10% від ціни автомобіля, яка вказана в документах на транспортний засіб. У деяких випадках митниця може засумніватися в об'єктивності заявленої ціни та вимагати проведення експертизи. У результаті оцінювальна вартість автомобіля може істотно зрости, але це рішення можна оскаржити.

ПДВ

Податок на додану вартість дорівнює 20% від суми акцизу, мита та ціни автомобіля.

Порахувати індивідуальну суму розмитнення автомобіля можна в цьому калькуляторі.

Раніше ми писали про перші автошколи в Україні для людей з інвалідністю.

Читайте також, кому з українців та як можуть заборонити купувати машини.

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