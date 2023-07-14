В Украине изменились правила получения водительских прав: убрали важное требование

Раньше для получения водительского удостоверения желающему нужно было идти в автошколу и изучать там и теорию, и практику. Однако сегодня эта норма изменена.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.
Согласно законопроекту №7354 будущие водители в Украине могут самостоятельно изучать теорию для сдачи экзамена в автошколе. Однако практическую часть нужно сдавать по-прежнему в автошколе.
Целесообразность таких нововведений объясняют тем, что в учебных заведениях инструкторы могут недобросовестно выполнять свою работу и умышленно не давать студенту сдать экзамен.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
"Во время проведения контроля все чаще происходят случаи нарушения должностными лицами автошкол порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Так же, при допуске водителей к управлению, на указанном этапе, со стороны отдельных должностных лиц возникают нарушения установленных требований", - говорится в объяснительной записке.
Таким образом, если будущий водитель будет готовиться самостоятельно к сдаче теоретического экзамена, собственноручно будет нести ответственность за его результат.
Инициаторы убеждены, что законопроект поможет:
Принятие законопроекта внесло две новые статьи в Кодекс Украины об административных правонарушениях:
Новые штрафы вступают в силу на следующий день после опубликования закона, то есть 14 июля 2023 года.
А самостоятельное овладение теорией станет доступным через три месяца после обнародования закона.
Ранее мы рассказывали о том, что в Украине могут вернуть "нулевую" растаможку авто.
Читайте также о новых автошколах для людей с инвалидностью в пяти городах Украины.