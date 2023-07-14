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В Украине изменились правила получения водительских прав: убрали важное требование

Как получить водительские права в Украине (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Раньше для получения водительского удостоверения желающему нужно было идти в автошколу и изучать там и теорию, и практику. Однако сегодня эта норма изменена.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Что именно изменилось

Согласно законопроекту №7354 будущие водители в Украине могут самостоятельно изучать теорию для сдачи экзамена в автошколе. Однако практическую часть нужно сдавать по-прежнему в автошколе.

Целесообразность таких нововведений объясняют тем, что в учебных заведениях инструкторы могут недобросовестно выполнять свою работу и умышленно не давать студенту сдать экзамен.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

"Во время проведения контроля все чаще происходят случаи нарушения должностными лицами автошкол порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Так же, при допуске водителей к управлению, на указанном этапе, со стороны отдельных должностных лиц возникают нарушения установленных требований", - говорится в объяснительной записке.

Таким образом, если будущий водитель будет готовиться самостоятельно к сдаче теоретического экзамена, собственноручно будет нести ответственность за его результат.

Инициаторы убеждены, что законопроект поможет:

  • усовершенствовать госконтроль в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами
  • снизить аварийность на автодорогах
  • уменьшить коррупционные риски при подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей

Какие штрафы выписывают за нарушение норм

Принятие законопроекта внесло две новые статьи в Кодекс Украины об административных правонарушениях:

  • нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств - штраф от 8 500 до 13 600 гривен
  • нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов - штраф от 8 500 до 17 000 гривен, а для работников МВД - от 17 000 до 51 000 гривен

Новые штрафы вступают в силу на следующий день после опубликования закона, то есть 14 июля 2023 года.

А самостоятельное овладение теорией станет доступным через три месяца после обнародования закона.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине могут вернуть "нулевую" растаможку авто.

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