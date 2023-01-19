UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм

Скільки коштує картопля в Україні (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зросли ціни на картоплю. Зараз кілограм рожевої в середньому коштує 13,9 грн, а це майже на 3 грн перевищує середньомісячну ціну грудня 2022 року.

Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Які ціни на картоплю

Станом на 19 січня, ціна молодої картоплі збільшилася майже на 5 грн/кг - із 11,21 грн до 15,9 грн.

Скільки коштує молода картопля в Україні (скрін)

Вартість звичайної картоплі зросла лише на 50 коп./кг. У відомих українських супермаркетах ціни зараз такі:

  • Auchan - 8,3 грн/кг;
  • Megamarket - 13,9 грн/кг;
  • Varus - 8,2 грн/кг;
  • АТБ - 7,59 грн/кг.

Ціни на рожеву картоплю зростають другий місяць поспіль:

  • грудень - 11,01 грн/кг;
  • січень - 12 грн/кг.

Ціни на рожеву картоплю в Україні (скрін)

Раніше ми повідомляли, у якому вигляді картопля шкідлива та чи варто від неї відмовлятись під час схуднення.

Також ми писали, як швидко зварити картоплю за 15 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
картофель