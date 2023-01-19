В Україні змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм

В Україні зросли ціни на картоплю. Зараз кілограм рожевої в середньому коштує 13,9 грн, а це майже на 3 грн перевищує середньомісячну ціну грудня 2022 року.

Про це свідчать дані сайту "Мінфін" .

Ціни на рожеву картоплю в Україні (скрін)

Ціни на рожеву картоплю зростають другий місяць поспіль:

Вартість звичайної картоплі зросла лише на 50 коп./кг. У відомих українських супермаркетах ціни зараз такі:

Скільки коштує молода картопля в Україні (скрін)

Станом на 19 січня, ціна молодої картоплі збільшилася майже на 5 грн/кг - із 11,21 грн до 15,9 грн.

Раніше ми повідомляли, у якому вигляді картопля шкідлива та чи варто від неї відмовлятись під час схуднення.

Також ми писали, як швидко зварити картоплю за 15 хвилин.