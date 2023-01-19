В Украине изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине выросли цены на картофель. Сейчас килограмм розовой в среднем стоит 13,9 грн, а это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин" .

Цены на розовый картофель в Украине (скрин)

Цены на розовый картофель растут второй месяц подряд:

Стоимость обычного картофеля выросла всего на 50 коп./кг. В известных украинских супермаркетах цены сейчас таковы:

Сколько стоит молодой картофель в Украине (скрин)

По состоянию на 19 января, цена молодого картофеля увеличилась почти на 5 грн/кг - с 11,21 грн до 15,9 грн.

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