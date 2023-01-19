RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм

Сколько стоит картофель в Украине (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине выросли цены на картофель. Сейчас килограмм розовой в среднем стоит 13,9 грн, а это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Какие цены на картофель

По состоянию на 19 января, цена молодого картофеля увеличилась почти на 5 грн/кг - с 11,21 грн до 15,9 грн.

Сколько стоит молодой картофель в Украине (скрин)

Стоимость обычного картофеля выросла всего на 50 коп./кг. В известных украинских супермаркетах цены сейчас таковы:

  • Auchan - 8,3 грн/кг;
  • Megamarket - 13,9 грн/кг;
  • Varus - 8,2 грн/кг;
  • АТБ - 7,59 грн/кг.

Цены на розовый картофель растут второй месяц подряд:

  • декабрь - 11,01 грн/кг;
  • январь - 12 грн/кг.

Цены на розовый картофель в Украине (скрин)

Ранее мы сообщали, в каком виде картофель вреден и стоит ли от него отказываться во время похудения.

Также мы писали, как быстро сварить картофель за 15 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
картофель