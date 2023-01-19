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В Україні змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм

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Четвер 19 січня 2023 20:31
В Україні змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм Скільки коштує картопля в Україні (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні зросли ціни на картоплю. Зараз кілограм рожевої в середньому коштує 13,9 грн, а це майже на 3 грн перевищує середньомісячну ціну грудня 2022 року.

Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Які ціни на картоплю

Станом на 19 січня, ціна молодої картоплі збільшилася майже на 5 грн/кг - із 11,21 грн до 15,9 грн.

В Україні змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм

Скільки коштує молода картопля в Україні (скрін)

Вартість звичайної картоплі зросла лише на 50 коп./кг. У відомих українських супермаркетах ціни зараз такі:

  • Auchan - 8,3 грн/кг;
  • Megamarket - 13,9 грн/кг;
  • Varus - 8,2 грн/кг;
  • АТБ - 7,59 грн/кг.

Ціни на рожеву картоплю зростають другий місяць поспіль:

  • грудень - 11,01 грн/кг;
  • січень - 12 грн/кг.

В Україні змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограмЦіни на рожеву картоплю в Україні (скрін)

Раніше ми повідомляли, у якому вигляді картопля шкідлива та чи варто від неї відмовлятись під час схуднення.

Також ми писали, як швидко зварити картоплю за 15 хвилин.

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