В Україні змінились ціни на картоплю: скільки зараз коштує кілограм
Скільки коштує картопля в Україні (GettyImages)
В Україні зросли ціни на картоплю. Зараз кілограм рожевої в середньому коштує 13,9 грн, а це майже на 3 грн перевищує середньомісячну ціну грудня 2022 року.
Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Які ціни на картоплю
Станом на 19 січня, ціна молодої картоплі збільшилася майже на 5 грн/кг - із 11,21 грн до 15,9 грн.
Скільки коштує молода картопля в Україні (скрін)
Вартість звичайної картоплі зросла лише на 50 коп./кг. У відомих українських супермаркетах ціни зараз такі:
- Auchan - 8,3 грн/кг;
- Megamarket - 13,9 грн/кг;
- Varus - 8,2 грн/кг;
- АТБ - 7,59 грн/кг.
Ціни на рожеву картоплю зростають другий місяць поспіль:
- грудень - 11,01 грн/кг;
- січень - 12 грн/кг.
Ціни на рожеву картоплю в Україні (скрін)
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