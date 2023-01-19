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В Украине изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм

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Четверг 19 января 2023 20:31
В Украине изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм Сколько стоит картофель в Украине (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине выросли цены на картофель. Сейчас килограмм розовой в среднем стоит 13,9 грн, а это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Какие цены на картофель

По состоянию на 19 января, цена молодого картофеля увеличилась почти на 5 грн/кг - с 11,21 грн до 15,9 грн.

В Украине изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм

Сколько стоит молодой картофель в Украине (скрин)

Стоимость обычного картофеля выросла всего на 50 коп./кг. В известных украинских супермаркетах цены сейчас таковы:

  • Auchan - 8,3 грн/кг;
  • Megamarket - 13,9 грн/кг;
  • Varus - 8,2 грн/кг;
  • АТБ - 7,59 грн/кг.

Цены на розовый картофель растут второй месяц подряд:

  • декабрь - 11,01 грн/кг;
  • январь - 12 грн/кг.

В Украине изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограммЦены на розовый картофель в Украине (скрин)

Ранее мы сообщали, в каком виде картофель вреден и стоит ли от него отказываться во время похудения.

Также мы писали, как быстро сварить картофель за 15 минут.

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