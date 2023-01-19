В Украине изменились цены на картофель: сколько сейчас стоит килограмм
Сколько стоит картофель в Украине (GettyImages)
В Украине выросли цены на картофель. Сейчас килограмм розовой в среднем стоит 13,9 грн, а это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".
Какие цены на картофель
По состоянию на 19 января, цена молодого картофеля увеличилась почти на 5 грн/кг - с 11,21 грн до 15,9 грн.
Сколько стоит молодой картофель в Украине (скрин)
Стоимость обычного картофеля выросла всего на 50 коп./кг. В известных украинских супермаркетах цены сейчас таковы:
- Auchan - 8,3 грн/кг;
- Megamarket - 13,9 грн/кг;
- Varus - 8,2 грн/кг;
- АТБ - 7,59 грн/кг.
Цены на розовый картофель растут второй месяц подряд:
- декабрь - 11,01 грн/кг;
- январь - 12 грн/кг.
Цены на розовый картофель в Украине (скрин)
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