В Україні змінили вимоги до якості картоплі: як вибрати "правильні" овочі в магазині і на ринку

В Україні з 1 червня планують запровадити національний стандарт продовольчої картоплі. Він включатиме сорт, зовнішні та внутрішні характеристики коренеплодів, а також запах і смак.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Національний стандарт картоплі

З 1 червня почне діяти Національний стандарт продовольчої картоплі. Тепер розрізнятимуть ранню та пізню картоплю, відповідно до термінів збирання. Залежно від якості вона розподіляється на:

екстра,

1 сорт

2 сорт.

Також картоплю розподілили на миту і немиту, залежно від використання. Національний стандарт включає також сорт картоплі, зовнішній вигляд і вид внутрішньої частини, а також смак та запах.

Стандарт вказує на вміст токсичних елементів, норма якого допустима у продовольчій картоплі, а також називає вимоги до калібрування. Також стандартизують маркування товарної етикетки картоплі і вимоги до транспортування та фасування.

Цей стандарт поширюється на продовольчу картоплю ботанічних сортів та її гібриди різних термінів дозрівання.

Як вибрати "правильну" картоплю для різних страв

Для смаження найкраще підходять сорти "надія", "жуковський", "лідер", "брянська". Якщо не маєте можливості уточнити, який саме це сорт, то зверніть увагу на характеристики картоплі.

Вибирайте невеликі довгасті коренеплоди або овальні. Також важливо, щоб шкірка була гладенькою. Якщо купите занадто крохмалисті сорти, то при смаженні картопля стане липкою і розм'якне.

Для пюре беріть сорт "синьоока". На ринку такі плоди легко впізнати, бо мають фіолетові чи рожеві "вічки". Вибирайте малі картоплини, у таких більше крохмалю.

Також добре пюре можна приготувати з картоплі з шорсткою або тріснутою шкіркою. Інакше якщо вибрали неправильний сорт, то пюре вийде водянистим і з грудками.

Для супу і салату купуйте воскові сорти з низьким вмістом крохмалю. А саме - "франселін", "ред скарлетт", "невський", "удача". Якщо продавець не впевнений, який саме це сорт, то орієнтуйтесь на плоди із червоною або рожевою шкіркою. Також на такій картоплі не має бути "вічків".

Для фрі найкраще підходять борошнисті сорти. Коли ви розрізаєте таку картоплю, то на ножі залишається крохмалистий наліт.