Приховані загрози для здоров'я: кому не можна їсти молоду картоплю
Молода картопля користується популярністю у багатьох завдяки особливому відтінку смаку овочів у "ранньому" вигляді, особливо якщо коренеплід приправлений олією та свіжою зеленню. Проте побалувати себе такою картоплею рекомендується не всім.
Кому вживання ранньої картоплі не принесе користі, та навіть бути протипоказаним - читайте у матеріалі нижче.
Чому картопля може стати "шкідливою"
Слід враховувати, що у молодій картоплі, якщо її вирощували прискореними темпами, може бути чимало нітратів. Такі небезпечні речовини, як правило, у найбільшій кількості накопичуються у шкірці.
Втім, деякі вважають за краще відправляти картоплю в каструлі для варіння саме в ній, очікуючи, що овоч "родом" з городу, і виробники підходили до вирощування відповідально.
Нагадаємо, що молодою вважається картопля, яку збирають за два тижні після закінчення цвітіння до повного дозрівання.
Загалом, від умов вирощування багато в чому залежить енергетична цінність молодої картоплі та її хімічний склад, і в молодому коренеплоді, вирощеному прискореним способом, містяться різноманітні токсичні складові, отримані внаслідок надлишку добрив.
На що звертати увагу
Вибираючи картоплю, слід уважно оглянути овоч і переконатися, що він міцний і без сліду пошкодження.
Не радять набирати молоду картоплю у великих кількостях, тому що вона погано зберігається, а якщо ви вже взяли чимало, то найкраще загорнути картоплю в пергамент і покласти в камеру холодильника для овочів - у такому вигляді вона пролежить три доби, пише профільне видання про здорове. харчуванні Medfond.
Медики попереджають, що у разі надлишку нітратів у молодій картоплі всі корисні якості коренеплоду, яких величезна кількість, ці шкідливі речовини здатні просто перекреслити.
Що стосується картоплі з м'якоттю зеленого кольору, то такі овочі небезпечні для здоров'я через отруйну речовину соланін, здатну викликати інтоксикацію організму, передає Cook.net.
Кому молоду картоплю їсти не бажано
Картоплю у великих кількостях не рекомендують вживати людям і серйозними формами діабету, вагітним і годуючим мамам, а також дітям.
Також молоду картоплю не можна вживати при схильності до діареї, оскільки такий коренеплід прискорює обмінні процеси у кишечнику, провокуючи погіршення стану.
У людей з непереносимістю сімейства пасльонових на молоду картоплю може виникнути алергія.
Корисні властивості картоплі
Загалом цей коренеплід багатий на окремі мікроелементи, особливо вітамін С, - з'їдена зі шкіркою одна середня картопляна бульба вагою в 150 г забезпечує близько половини добової потреби у вітаміні С для дорослих (100 мг).
Також картопля є гарним джерелом вітамінів В1, В3, В6 та мінералів, таких як залізо, калій, фосфор та магній, містить фолат, пантотенову кислоту та рибофлавін.
Такий овоч містить харчові антиоксиданти, які відіграють важливу роль у профілактиці захворювань, пов'язаних зі старінням.
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