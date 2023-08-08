В Україні змінили харчування в дитячих садках: що тепер нового

Що тепер зміниться у харчуванні

Верифікований пакет містить більше 400 карток з рецептами страв, які можна використовувати при складанні оновленого дитячого меню, наприклад, у садах.

Раніше меню складали на два тижні для зимово-весняного та літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути сезонним у розрахунку на 4 тижні. Такі зміни дозволять урізноманітнити раціон дітей і спонукати укладачів меню використовувати продукти, властиві конкретній порі року.

Страви та вироби з верифікованого списку можна вносити у будь-яке сезонне меню.

У ньому наведено необхідні розрахунки (вага брутто/нетто, енергетична цінність тощо), процеси приготування та температурні режими.

В Україні діти в садках харчуватимуться по-новому

Крім того, документи переведені в зручний для роботи формат, що дозволяє автоматизувати розрахунки для потрібної кількості порцій тієї чи іншої страви.

Зазначимо, що зміни у дитячому харчуванні відбуваються у рамках реформи системи харчування у навчальних закладах, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

До процесу реалізації реформи залучено представників МОЗ, Міносвіти, Мінекономіки, Держпродспоживслужби, Антимонопольного комітету, Мінагро, Мінфіну, Мінінфраструктури, дієтологів, а також громадські організації та міжнародні партнери.