В Україні змінили харчування в дитячих садках: що тепер нового
У дитячих садках України зміниться харчування. Справа в тому, що днями завершилася верифікація документації (технологічних карт) на страви та вироби, які готуватимуть дітям у дошкільних навчальних закладах. Наразі триває реформа харчування в українських навчальних закладах.
Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Facebook.
Що тепер зміниться у харчуванні
Верифікований пакет містить більше 400 карток з рецептами страв, які можна використовувати при складанні оновленого дитячого меню, наприклад, у садах.
Раніше меню складали на два тижні для зимово-весняного та літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути сезонним у розрахунку на 4 тижні. Такі зміни дозволять урізноманітнити раціон дітей і спонукати укладачів меню використовувати продукти, властиві конкретній порі року.
Страви та вироби з верифікованого списку можна вносити у будь-яке сезонне меню.
У ньому наведено необхідні розрахунки (вага брутто/нетто, енергетична цінність тощо), процеси приготування та температурні режими.
В Україні діти в садках харчуватимуться по-новому
Крім того, документи переведені в зручний для роботи формат, що дозволяє автоматизувати розрахунки для потрібної кількості порцій тієї чи іншої страви.
Зазначимо, що зміни у дитячому харчуванні відбуваються у рамках реформи системи харчування у навчальних закладах, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.
До процесу реалізації реформи залучено представників МОЗ, Міносвіти, Мінекономіки, Держпродспоживслужби, Антимонопольного комітету, Мінагро, Мінфіну, Мінінфраструктури, дієтологів, а також громадські організації та міжнародні партнери.
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