В Украине изменили питание в детских садиках: что теперь нового

В детских садиках Украины поменяется питание. Дело в том, что на днях завершилась верификация документации (технологических карт) на блюда и изделия, которые будут готовить детям в дошкольных учебных заведениях. В настоящее время продолжается реформа питания в украинских учебных заведениях.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужба в Facebook.

Что теперь изменится в питании

Верифицированный пакет содержит более 400 карт с рецептами блюд, которые можно использовать при составлении обновленного детского меню, например, в садах.

Раньше меню составляли на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года. Теперь оно должно быть сезонным в расчете на 4 недели. Такие изменения позволят разнообразить рацион детей и побуждать составителей меню использовать продукты, присущие конкретному времени года.

Блюда и изделия из верифицированного списка можно вносить в любое сезонное меню.

В нем приведены необходимые расчеты (вес брутто/нетто, энергетическая ценность и т.п.), процессы приготовления и температурные режимы.

В Украине дети в садиках будут питаться по-новому

Кроме того, документы переведены в более удобный для работы формат, позволяющий автоматизировать расчеты для нужного количества порций того или иного блюда.

Отметим, что изменения в детском питании проходят в рамках реформы системы питания в учебных заведениях, инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

В процесс реализации реформы вовлечены представители Минздрава, Минобразования, Минэкономики, Госпродпотребслужбы, Антимонопольного комитета, Минагро, Минфина, Мининфраструктуры, диетологов, а также общественные организации и международные партнеры.