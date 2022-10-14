В Україні злетіли ціни на сири та ковбаси: цінники змінюють все частіше

Зазначається, що цінники на сири та ковбаси зараз оновлюються кожні кілька тижнів, і ці продукти почали зростати в ціні разом із рештою.

Твердий сир голландський ЗвениГора у жовтні коштує 379,60 за один кілограм і за два тижні він суттєво подорожчав – на 20 гривень.

Найнижчі ціни на такий сир – у мережі супермаркетів Метро та Ашан. Упаковка 250 г обійдеться вже майже 130 гривень. Подорожчав також сир Комо – з 311,26 за кілограм до 341,95 за кілограм.

Крім того, торговельні мережі почали піднімати ціни на ковбасу. В умовах війни ковбасні вироби мають попит в українців.

Сироварна ковбаса Брауншвейзька зросла в ціні в середньому на 40 гривень - з 553,86 гривні за кілограм до 595,78 гривні за кілограм. За упаковку у 375 г тепер доведеться заплатити 229,91 гривні, ще у вересні така упаковка коштувала близько 160 гривень.

Варено-копчена ковбаса салямі тепер коштує від 70,72 за упаковку 460 р. А за один кілограм такої ковбаси доведеться заплатити 179,69 гривні.

Зміни торкнулися також цін на варену ковбасу. Кілограм докторської тепер коштує 282 гривні, у вересні ціна була – 259,07 за кілограм. Упаковка в 400 г обійдеться в середньому 102,26 гривні.

Ковбаса варена у супермаркетах Ашан коштує тепер 211-213 гривень за кілограм, у вересні ціна коливалася від 195 -200 гривень за кілограм.