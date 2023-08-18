В Україні збільшились ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

В Україні в серпні збільшилися ціни на м'ясо. Зокрема, курячі гомілки зросли в ціні на понад 3 гривні.

Про це свідчать дані " Мінфіну ".

Сало домашнє можна зараз придбати за 254 грн/кг, а солоне - 244,45 грн/кг.

Зараз ціни на яловичину у супермаркетах такі:

Ціна на грудинку свинини в супермаркеті Novus (фото: скриншот)

Зменшились ціни на грудинку свинини. Зараз ціна у супермаркетах у середньому становить 179 грн/кг. Шашлик зі свинини коштує 208,71 грн/кг.

Ціни на свинину в супермаркеті Auchan (фото: скриншот)

На свинину вартість також дещо змінились:

Ціни на курячі гомілки в супермаркеті Varus (фото: скриншот)

Курячі гомілки в ціні змінились із 77,81 до 80,95 грн/кг. Своєю чергою куряча тушка подорожчала з 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг.

Зараз ціни на курятину стегно у порівнянні з липнем дещо підвищились. Зокрема, вартість змінилась із 109,14 до 112,45 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі.

Також експерт попереджав про новий ріст цін на продукти в Україні.