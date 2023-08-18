В Україні збільшились ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

В Україні в серпні збільшилися ціни на м'ясо. Зокрема, курячі гомілки зросли в ціні на понад 3 гривні.
Про це свідчать дані "Мінфіну".
Зараз ціни на курятину стегно у порівнянні з липнем дещо підвищились. Зокрема, вартість змінилась із 109,14 до 112,45 грн/кг.
Курячі гомілки в ціні змінились із 77,81 до 80,95 грн/кг. Своєю чергою куряча тушка подорожчала з 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг.
На свинину вартість також дещо змінились:
Зменшились ціни на грудинку свинини. Зараз ціна у супермаркетах у середньому становить 179 грн/кг. Шашлик зі свинини коштує 208,71 грн/кг.
Зараз ціни на яловичину у супермаркетах такі:
Сало домашнє можна зараз придбати за 254 грн/кг, а солоне - 244,45 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, що ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі.
Також експерт попереджав про новий ріст цін на продукти в Україні.