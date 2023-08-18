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В Україні збільшились ціни на м'ясо: що подорожчало найбільше

Ціни на м'ясо в Україні зросли (фото: frepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в серпні збільшилися ціни на м'ясо. Зокрема, курячі гомілки зросли в ціні на понад 3 гривні.

Про це свідчать дані "Мінфіну".

Які зараз ціни 

Зараз ціни на курятину стегно у порівнянні з липнем дещо підвищились. Зокрема, вартість змінилась із 109,14 до 112,45 грн/кг. 

Курячі гомілки в ціні змінились із 77,81 до 80,95 грн/кг.  Своєю чергою куряча тушка подорожчала з 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг. 

Ціни на курячі гомілки в супермаркеті Varus (фото: скриншот)

На свинину вартість також дещо змінились:

  • лопатка - з 186,77 до 190,68 грн/кг
  • ошийок - з 252,90 до 254,44 грн/кг
  • ребра - з 179,65 до 182,96 грн/кг

Ціни на свинину в супермаркеті Auchan (фото: скриншот)

Зменшились ціни на грудинку свинини. Зараз ціна у супермаркетах у середньому  становить 179 грн/кг. Шашлик зі свинини коштує 208,71 грн/кг.

Ціна на грудинку свинини в супермаркеті Novus (фото: скриншот)

Що з цінами на яловичину

Зараз ціни на яловичину у супермаркетах такі:

  • гуляш - 245,16 грн/кг
  • ребра - 160,48 грн/кг

Сало домашнє можна зараз придбати за 254 грн/кг, а солоне - 244,45 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що ціни на пшеницю підскочили після ударів по російським кораблям у Чорному морі.

Також експерт попереджав про новий ріст цін на продукти в Україні.

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