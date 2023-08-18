В Украине увеличились цены на мясо: что подорожало больше всего

В Украине в августе выросли цены на мясо. В частности, куриные голени выросли в цене более чем на 3 гривны.
Об этом свидетельствуют данные "Минфина".
Сейчас цены на курятину бедро по сравнению с июлем несколько повысились. В частности, стоимость изменилась с 109,14 до 112,45 грн/кг.
Куриные голени в цене изменились с 77,81 до 80,95 грн/кг. В свою очередь куриная тушка подорожала с 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг.
На свинину стоимость также несколько изменилась:
Уменьшились цены на грудинку свинины. Сейчас цена в супермаркетах в среднем составляет 179 грн/кг. Шашлык из свинины стоит 208,71 грн/кг.
Сейчас цены на говядину в супермаркетах таковы:
Сало домашнее можно сейчас приобрести за 254 грн/кг, а соленое - 244,45 грн/кг.
Ранее мы сообщали, что цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море.
Также эксперт предупреждал о новом росте цен на продукты в Украине.