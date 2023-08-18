В Украине увеличились цены на мясо: что подорожало больше всего

Какие сейчас цены

Сейчас цены на курятину бедро по сравнению с июлем несколько повысились. В частности, стоимость изменилась с 109,14 до 112,45 грн/кг.

Куриные голени в цене изменились с 77,81 до 80,95 грн/кг. В свою очередь куриная тушка подорожала с 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг.

Цены на куриные голени в супермаркете Varus (фото: скриншот)

На свинину стоимость также несколько изменилась:

лопатка - со 186,77 до 190,68 грн/кг

ошейок - с 252,90 до 254,44 грн/кг

ребра - с 179,65 до 182,96 грн/кг

Цены на свинину в супермаркете Auchan (фото: скриншот)

Уменьшились цены на грудинку свинины. Сейчас цена в супермаркетах в среднем составляет 179 грн/кг. Шашлык из свинины стоит 208,71 грн/кг.

Цена на грудинку свинины в супермаркете Novus (фото: скриншот)

Что с ценами на говядину

Сейчас цены на говядину в супермаркетах таковы:

гуляш - 245,16 грн/кг

ребра - 160,48 грн/кг

Сало домашнее можно сейчас приобрести за 254 грн/кг, а соленое - 244,45 грн/кг.