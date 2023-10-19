В Україні запустили важливий сайт для поранених військових: у чому він допоможе

В Україні запустили сайт, щоб допомогти військовослужбовцям розібратися з процедурами, пов'язаними з лікуванням після отримання травми, поранення чи захворювання.
Що це за сайт, яка є на ньому інформація та допомога, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ у Facebook.
Коли військовослужбовець потрапляє до закладу охорони здоров1я, йому потрібно зосередитись насамперед на лікуванні. Однак у багатьох виникають питання, зокрема про відновлення документів, отримання грошових виплат, проходження ВЛК та МСЕК та інші.
Тепер військовослужбовці зможуть отримати усю необхідну інформацію в одному місці та зрозуміти, які кроки їм потрібно зробити після отримання поранення чи травми, як пройти МСЕК та ВЛК.
На сайті "Турбота" зібрані усі необхідні алгоритми, які стосуються військових - від зразків рапортів до інструкцій по отриманні виплат. Також є інформація про протезування, проходження ВЛК, отримання статусу УБД.
Подача необхідної інформації побудована таким чином, що військові зможуть швидко зорієнтуватися, як їм треба чинити у випадку втрати телефону, документів, що необхідно зробити, аби отримати фінансову допомогу при пораненні, які документи будуть необхідні для проходження медкомісії.
Сайт допомоги пораненим військовослужбовцям (скриншоти)
Також на сайті є довідник на усі випадки, які можуть статися з військовослужбовцем. І зразки 20 видів рапортів, які найчастіше потрібно складати військовим.
Крім цього, на сайті також можна залишити скаргу на ВЛК чи МСЕК або висловити свої побажання.
Сайт "Турбота" - за оцим посиланням.
Міністерство оборони України
0 800 500 442
Міністерство охорони здоров’я України
0 800 60 20 19
Командування Медичних сил Збройних Сил України
(044) 522 83 58
Сили територіальної оборони ЗСУ
0 800 507 028
Міністерство у справах ветеранів України
(063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту
(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти
Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб
(044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)
Урядовий контактний центр
1545 - загальна урядова гаряча лінія
1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.
До речі, раніше ми писали про те, як військові зможуть безкоштовно навчатися ІТ.
А ще розповідали про те, як ветерани можуть отримати гроші на розвиток власної справи.