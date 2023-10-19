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В Україні запустили важливий сайт для поранених військових: у чому він допоможе

Для військовослужбовців запустили дуже важливий сайт (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні запустили сайт, щоб допомогти військовослужбовцям розібратися з процедурами, пов'язаними з лікуванням після отримання травми, поранення чи захворювання.

Що це за сайт, яка є на ньому інформація та допомога, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Для чого створений цей сайт

Коли військовослужбовець потрапляє до закладу охорони здоров1я, йому потрібно зосередитись насамперед на лікуванні. Однак у багатьох виникають питання, зокрема про відновлення документів, отримання грошових виплат, проходження ВЛК та МСЕК та інші.

Тепер військовослужбовці зможуть отримати усю необхідну інформацію в одному місці та зрозуміти, які кроки їм потрібно зробити після отримання поранення чи травми, як пройти МСЕК та ВЛК.

Що є на цьому сайті

На сайті "Турбота" зібрані усі необхідні алгоритми, які стосуються військових - від зразків рапортів до інструкцій по отриманні виплат. Також є інформація про протезування, проходження ВЛК, отримання статусу УБД.

Подача необхідної інформації побудована таким чином, що військові зможуть швидко зорієнтуватися, як їм треба чинити у випадку втрати телефону, документів, що необхідно зробити, аби отримати фінансову допомогу при пораненні, які документи будуть необхідні для проходження медкомісії.

Сайт допомоги пораненим військовослужбовцям (скриншоти)

Також на сайті є довідник на усі випадки, які можуть статися з військовослужбовцем. І зразки 20 видів рапортів, які найчастіше потрібно складати військовим.

Крім цього, на сайті також можна залишити скаргу на ВЛК чи МСЕК або висловити свої побажання.

Сайт "Турбота" - за оцим посиланням.

Важливі контакти для військовослужбовців

Міністерство оборони України

  • отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ
  • необхідні документи для ВЛК
  • оскарження рішень ВЛК
  • виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців

0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

  • Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК
  • ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я
  • прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я

0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

  • Лікування у військово-медичних закладах;
  • медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ

(044) 522 83 58

Сили територіальної оборони ЗСУ

  • Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК

0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

  • Підтримка ветеранів війни

(063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту

(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

  • Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

(044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Урядовий контактний центр

1545 - загальна урядова гаряча лінія

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.

До речі, раніше ми писали про те, як військові зможуть безкоштовно навчатися ІТ.

А ще розповідали про те, як ветерани можуть отримати гроші на розвиток власної справи.

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