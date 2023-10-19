В Україні запустили важливий сайт для поранених військових: у чому він допоможе

Для чого створений цей сайт

Коли військовослужбовець потрапляє до закладу охорони здоров1я, йому потрібно зосередитись насамперед на лікуванні. Однак у багатьох виникають питання, зокрема про відновлення документів, отримання грошових виплат, проходження ВЛК та МСЕК та інші.

Тепер військовослужбовці зможуть отримати усю необхідну інформацію в одному місці та зрозуміти, які кроки їм потрібно зробити після отримання поранення чи травми, як пройти МСЕК та ВЛК.

Що є на цьому сайті

На сайті "Турбота" зібрані усі необхідні алгоритми, які стосуються військових - від зразків рапортів до інструкцій по отриманні виплат. Також є інформація про протезування, проходження ВЛК, отримання статусу УБД.

Подача необхідної інформації побудована таким чином, що військові зможуть швидко зорієнтуватися, як їм треба чинити у випадку втрати телефону, документів, що необхідно зробити, аби отримати фінансову допомогу при пораненні, які документи будуть необхідні для проходження медкомісії.

Сайт допомоги пораненим військовослужбовцям (скриншоти)

Також на сайті є довідник на усі випадки, які можуть статися з військовослужбовцем. І зразки 20 видів рапортів, які найчастіше потрібно складати військовим.

Крім цього, на сайті також можна залишити скаргу на ВЛК чи МСЕК або висловити свої побажання.

Сайт "Турбота" - за оцим посиланням.

Важливі контакти для військовослужбовців

Міністерство оборони України

отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ

необхідні документи для ВЛК

оскарження рішень ВЛК

виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців

0 800 500 442

Міністерство охорони здоров’я України

Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК

ВЛК у цивільних закладах охорони здоров’я

прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров’я

0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Лікування у військово-медичних закладах;

медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ

(044) 522 83 58

Сили територіальної оборони ЗСУ

Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК

0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

Підтримка ветеранів війни

(063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту

(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

(044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Урядовий контактний центр

1545 - загальна урядова гаряча лінія

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.