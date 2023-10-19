В Украине запустили важный сайт для раненых военных: в чем он поможет

Для чего создан этот сайт

Когда военнослужащий попадает в заведение охраны здоровья, ему нужно сосредоточиться прежде всего на лечении. Однако у многих возникают вопросы, в частности о восстановлении документов, получении денежных выплат, прохождении ВЛК и МСЭК и другие.

Теперь военнослужащие смогут получить всю необходимую информацию в одном месте и понять, какие шаги им следует предпринять после получения ранения или травмы, как пройти МСЕК и ВЛК.

Что есть на этом сайте

На сайте "Забота" собраны все необходимые алгоритмы, которые касаются военных - от образцов рапортов до инструкций по получению выплат. Также есть информация о протезировании, прохождении ВЛК, получении статуса УБД.

Подача необходимой информации построена таким образом, что военные смогут быстро сориентироваться, как им нужно поступать в случае потери телефона, документов, что необходимо сделать, чтобы получить финансовую помощь при ранении, какие документы будут необходимы для прохождения медкомиссии.

Сайт помощи раненым военнослужащим (скриншоты)

Также на сайте есть справочник по всем случаям, которые могут произойти с военнослужащим. И образцы 20 видов рапортов, которые чаще всего нужно составлять военным.

Кроме этого, на сайте можно оставить жалобу на ВЛК или МСЕК или высказать свои пожелания.

Сайт "Забота" - по этой ссылке.

Важные контакты для военнослужащих

Министерство обороны Украины

получение направления на лечение и ВЛК военнослужащими ВСУ

необходимые документы для ВЛК

обжалование решений ВЛК

исполнение решений ВЛК, социальные гарантии военнослужащих

0 800 500 442

Министерство здравоохранения Украины

Прохождение военнослужащими осмотра МСЕК

ВЛК в гражданских учреждениях здравоохранения

прием жалоб на обслуживание в гражданских учреждениях здравоохранения

0 800 60 20 19

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

Лечение в военно-медицинских учреждениях;

медицинское обеспечение военнослужащих ВСУ

(044) 522 83 58

Силы территориальной обороны ВСУ

Информационная поддержка военнослужащих Сил ТрО ВСУ по направлению на лечение и прохождение ВЛК

0 800 507 028

Министерство по делам ветеранов Украины

Поддержка ветеранов войны

(063) 227-14-27 - по вопросам установления статусов и социальной защиты

(063) 035-54-68 - по вопросам психологической помощи, оздоровления, образования

Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных, принудительно депортированных и пропавших

Поддержка семей военнопленных, принудительно депортированных и пропавших

(044) 287-81-65 (звонки из-за границы)

Правительственный контактный центр

1545 – общая правительственная горячая линия

1545 (на IVR кнопка 9) – горячая линия по вопросам ветеранов войны и членов их семей.