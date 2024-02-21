В Україні запустили перші курси з української мови для військових: де шукати і як долучитися

Основне про курси з української для військових

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, курси із вдосконалення української мови для військовослужбовців є першими в Україні.

Їх було започатковано спільно з проектом "Єдині", що має на меті освітню та психологічну підтримку громадян у переході на українську мову.

"Появі таких курсів завдячую всім військовослужбовцям, які, вдосконалюючи свої мовні навички, демонструють відповідальне ставлення до основ національної ідентичності", - наголосив Кремінь.

Він додав, що подібні ініціативи мають бути втілені в усіх куточках держави, адже "розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони - запорука нашої впевненої ходи до перемоги".

"Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних", - зазначив мовний омбудсмен.

Цей курс - лише перший крок до популяризації української мови у ЗСУ (фото: facebook.com/govuamova)

Що вивчали на першому занятті

Перше практичне заняття відбулося 21 лютого - на честь Міжнародного дня рідної мови. Воно проходило у 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Проводив заняття з військовими учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна та тренер розмовних клубів проекту "Єдині" Олександр Черкас.

"У першу чергу це уроки для тих, хто хоче вдосконалити свої навички, збагатити словниковий запас, позбутися русизмів та англізмів. І в цілому - зробити мовлення чистим", - розповіли у навчальному центрі.

Уточнюється, що на першому уроці викладач розповів про наймасовіші помилки, які роблять українці у своїй мові.

Було вивчено, як правильно вітатися та прощатися, знайдено найпоширеніші русизми та приділено окремий час, аби розібратися з суто українською лайкою.

"Ми запускаємо державну мовну програму - її має от-от затвердити уряд. Важливо, що в ній, серед іншого, ми готуємо безкоштовні мовні курси для військових, їхніх родин та громадян, які не мали можливості вивчити українську раніше", - підсумував Кремінь.

Військовослужбовці - старанні учні (фото: facebook.com/govuamova)

Хто і як може долучитися до навчання

У коментарі РБК-Україна комунікаційниця всеукраїнського руху "Єдині" Ірина Скосар пояснила, що сьогоднішнє практичне заняття для українських військових - пілотний проект, який об'єднав понад 40 військовослужбовців, охочих вдосконалити власні мовні навички.

"Наразі готують окрему програму для військовослужбовців, які перебувають у тилу. Вона буде спрямована на військово-ділове мовлення. До неї входитимуть і звичайні наші лекції, які читаються на загальних курсах", - додала представниця проекту.

За її словами, заняття з української для військових у подальшому планують проводити наживо - один раз на тиждень. Крім того, всі охочі зможуть долучитися до вже наявних на порталі ресурсів (вебінарів чи щотижневих розмовних клубів).

"Ми починаємо працювати з військовими, тому що від них є запит, від них є мотивація... З такою потребою до нас звертаються військові центри", - наголосила комунікаційниця.

Виходячи з цього, якщо у того чи іншого військовослужбовця виникне бажання долучитися до вивчення української мови, йому потрібно звернутися до свого керівництва.

Якщо із цим щось не вийде, військовий може звернутися безпосередньо до проекту "Єдині" - зареєструватися на платформі самотужки, або ж написати її команді у соціальних мережах.