В Україні запрацював незвичайний сайт із пошуку роботи: у чому його особливість

В Україні запрацював сервіс для пошуку роботи в різних структурних підрозділах Збройних Сил. При цьому вакансії не завжди стосуються саме військової справи.

Як працює сайт

Його заснували на базі української рекрутингової фірми. Наразі платформа співпрацює із 86 підрозділами. Серед працедавців можна зустріти:

Міністерство оборони

Кіберсили ЗСУ

спецпідрозділи KRAKEN і К-2

3-ю ОШБр

47-у ОМБр "Маґура"

батальйон "Вовки Да Вінчі"

67-у ОМБр

93-у ОМБр "Холодний Яр"

бригаду "Гвардії наступу" тощо

Для того, щоб почати пошук роботи, потрібні у розділі "Сектори" обрати сферу вашої роботи. Військова справа називається "military".

Скриншот: Styler

Далі перед шукачем відкриється перелік вакансій із зазначеними структурами.

Скриншот: Styler

Для ознайомлення з деталями позиції достатньо натиснути на неї. Перед вами з'явиться сторінка з чітко прописаними обов'язками, вимогами, умовами та рівнем заробітної плати.

Які є вакансії та скільки пропонують

Як ми зазначили вище, на сайті є військові та невійськові спеціальності. Серед тих, що не стосуються безпосередньо служби, є такі:

системний аналітик (Сили оборони) - від 23 000 гривень

проєктний менеджер (Сили оборони) - від 37 до 38 000 гривень

консультант SAP (бюджетування та консолідація, Сили оборони) - від 20 000 гривень

SMM-менеджер (Сили оборони) - від 20 000 гривень

графічний дизайнер інформаційного ресурсу (Сили оборони) - від 25 000 гривень

кореспондент (Сили оборони) - від 30 000 гривень

Військових спеціалізацій, звісно, більше: