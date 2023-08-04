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В Україні запрацював незвичайний сайт із пошуку роботи: у чому його особливість

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 16:47
В Україні запрацював незвичайний сайт із пошуку роботи: у чому його особливість Як працевлаштуватися в ЗСУ (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні запрацював сервіс для пошуку роботи в різних структурних підрозділах Збройних Сил. При цьому вакансії не завжди стосуються саме військової справи.

Яку роботу пропонують - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Як працює сайт

Його заснували на базі української рекрутингової фірми. Наразі платформа співпрацює із 86 підрозділами. Серед працедавців можна зустріти:

  • Міністерство оборони
  • Кіберсили ЗСУ
  • спецпідрозділи KRAKEN і К-2
  • 3-ю ОШБр
  • 47-у ОМБр "Маґура"
  • батальйон "Вовки Да Вінчі"
  • 67-у ОМБр
  • 93-у ОМБр "Холодний Яр"
  • бригаду "Гвардії наступу" тощо

Для того, щоб почати пошук роботи, потрібні у розділі "Сектори" обрати сферу вашої роботи. Військова справа називається "military".

В Україні запрацював незвичайний сайт із пошуку роботи: у чому його особливість

Скриншот: Styler

Далі перед шукачем відкриється перелік вакансій із зазначеними структурами.

В Україні запрацював незвичайний сайт із пошуку роботи: у чому його особливість

Скриншот: Styler

Для ознайомлення з деталями позиції достатньо натиснути на неї. Перед вами з'явиться сторінка з чітко прописаними обов'язками, вимогами, умовами та рівнем заробітної плати.

Які є вакансії та скільки пропонують

Як ми зазначили вище, на сайті є військові та невійськові спеціальності. Серед тих, що не стосуються безпосередньо служби, є такі:

  • системний аналітик (Сили оборони) - від 23 000 гривень
  • проєктний менеджер (Сили оборони) - від 37 до 38 000 гривень
  • консультант SAP (бюджетування та консолідація, Сили оборони) - від 20 000 гривень
  • SMM-менеджер (Сили оборони) - від 20 000 гривень
  • графічний дизайнер інформаційного ресурсу (Сили оборони) - від 25 000 гривень
  • кореспондент (Сили оборони) - від 30 000 гривень

Військових спеціалізацій, звісно, більше:

  • стрілець-кухар (1-а Президентська бригада "Буревій" НГУ) - від 25 000 гривень, при виконанні бойових завдань - від 100 000 гривень
  • зв'язківець (3 ОШБр) - від 20 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи
  • навідник бронемашини (спецпідрозділ KRAKEN) - від 30 000 до 100 000 гривень
  • старший кулеметник (батальйон оперативного призначення "Стріла" 14 БрОП "Червона Калина") - від 25 000 до 125 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи
  • офіцер групи планування (241 ОБрТрО) - від 20 000 гривень до 120 000 із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень
  • лікар лікувального відділення (123-тя окрема бригада територіальної оборони) - від 22 000 грн до 122 000 гривень в залежності від зони виконання завдань
  • бойовий медик (підрозділ РЕБ ЗСУ) - від 20 000 до 120 000 гривень із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень
  • артилерист (241 ОБрТрО) - від 20 000 до 120 000 гривень із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень
  • водій-механік танка (241 ОБрТрО) - від 20 000 до 120 000 гривень із розрахунку виконання завдань та виконання бойових розпоряджень

Раніше ми розповідали, як правильно написати резюме, щоб привабити роботодавця.

Читайте також, на яких вакансіях в Україні зараз найвищі зарплати.

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