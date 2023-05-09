В Україні заборонили висаджувати ряд рослин і дерев: які увійшли до списку

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України визначило перелік рослин і дерев, які відтепер не можна садити в Україні. Такі нововведення пов'язані з використанням обмежених земельних ресурсів через війну.

Про це йдеться в наказі Міністерства №695/39751.

Які рослини внесли до списку

До переліку увійшли 13 видів:

айлант найвищий

аралія маньчжурська

в'яз низький

гледичія колюча

горіх чорний

дуб червоний

каркас західний

клен ясенелистий

маслинка вузьколиста

павловнія (види та гібриди)

робінія звичайна

черемха пізня

ясен пенсільванський

Додамо, що до переліку увійшли сорти дерев, які використовують для вироблення меблів (дуб червоний), різні декоративні рослини (айлант найвищий) тощо.

Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені дерева зі списку не будуть вирубувати.

Навіщо це зробили

"Чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми. Не маючи природних ворогів на нових територіях, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів", - йдеться в повідомленні.

Фахівці також додають, що три мільйони гектарів лісів в Україні постраждали через російську агресію та потребують відновлення. Тому такий крок допоможе відновити стійкість лісів до кліматичних змін.