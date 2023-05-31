В Україні заборонили популярну річ з аптеки, якою ми користувалися все життя

В Україні заборонили продаж та використання ртутних термометрів, якими користуються більшість з нас та які продаються в аптеках ще з часів Радянського Союзу. Це стало наслідком ухвалення Верховною Радою закону про приєднання нашої країни до Мінаматської конвенції про ртуть.
Більше про те, чому заборонили ртутні термометри в Україні та чим загалом небезпечний цей метал, читайте в матеріалі нижче.
Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть, з 1 січня 2024 року. Мініматська конвенція передбачає поетапну відмову від речовини, а саме:
При цьому є кілька винятків, яких заборона поки не стосуватиметься:
Ртуть - це метал сріблясто-білого кольору, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення 38 градусів.
З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Випари дуже отруйні.
З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть накопичується та залишається там на все життя.
Ртуть не розкладається, тому легко може потрапити у воду та грунти, накопичуючись.
Поступово вона стає частиною ланцюгів живлення живих організмів. Наприклад, метал може накопичуватися у рибі. При цьому термічна обробка не допомагає позбутися від неї, а лише вивільняє частину металу у вигляді парів.
З потраплянням до організму людини ртуть акумулюється та залишається там на все життя.
Загальні ознаки отруєння ртуттю:
Отруєння ртуттю також може бути хронічним. Воно виникає, якщо вдихати пари у малій концентрації впродовж тривалого часу.
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