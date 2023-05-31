В Україні заборонили популярну річ з аптеки, якою ми користувалися все життя

Коли заборона набирає чинності в Україні

Україна припинить виробництво, імпорт та експорт продукції, що містить ртуть, з 1 січня 2024 року. Мініматська конвенція передбачає поетапну відмову від речовини, а саме:

забороняється її видобуток

повна заборона на виробництво, експорт та імпорт продуктів, що містять ртуть, наприклад, термометрів, приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів та навіть певних видів косметики

При цьому є кілька винятків, яких заборона поки не стосуватиметься:

продукти для потреб військової та цивільної оборони

прилади, що використовуються для досліджень та калібрування, як еталонний стандарт

вакцини, що містять тимеросал (ртуть органічна сполука) як консервант

Чим небезпечна ртуть

Ртуть - це метал сріблясто-білого кольору, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення 38 градусів.

З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Випари дуже отруйні.

З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть накопичується та залишається там на все життя.

Ртуть не розкладається, тому легко може потрапити у воду та грунти, накопичуючись.

Поступово вона стає частиною ланцюгів живлення живих організмів. Наприклад, метал може накопичуватися у рибі. При цьому термічна обробка не допомагає позбутися від неї, а лише вивільняє частину металу у вигляді парів.

З потраплянням до організму людини ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Загальні ознаки отруєння ртуттю:

слабкість

головний біль

підвищення температури тіла

біль в животі, розлад шлунку

погіршення зору та слуху, а у важких випадках - параліч та порушення свідомості.

Отруєння ртуттю також може бути хронічним. Воно виникає, якщо вдихати пари у малій концентрації впродовж тривалого часу.