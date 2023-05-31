В Украине запретили популярную вещь из аптеки, которой мы пользовались всю жизнь

Когда запрет вступает в силу в Украине

Украина прекратит производство, импорт и экспорт продукции, что содержит ртуть с 1 января 2024 года. Миниматская конвенция предусматривает поэтапный отказ от вещества, а именно:

запрещается ее добыча

полный запрет на производство, экспорт и импорт продуктов, содержащих ртуть, например термометров, приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей и даже определенных видов косметики

При этом есть несколько исключений, к которым запрет пока не относится:

продукты для нужд военной и гражданской обороны

приборы, используемые для исследований и калибровки как эталонный стандарт

вакцины, содержащие тимеросал (ртуть органическое соединение) в качестве консерванта

Чем опасна ртуть

Ртуть - это металл серебристо-белого цвета, в 13,5 раз тяжелее воды. Температура плавления 38 градусов.

С повышением температуры испарение ртути увеличивается. Испарения очень ядовиты.

С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть накапливается и остается там на всю жизнь.

Ртуть не разлагается, поэтому легко может попасть в воду и почву, накапливаясь.

Равномерно она становится частью цепей питания живых организмов. К примеру, металл может накапливаться в рыбе. При этом термическая обработка не помогает избавиться от нее, а только высвобождает часть металла в виде паров.

С попаданием в организм человека ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.

Общие признаки отравления ртутью:

слабость

головная боль

повышение температуры тела

боль в животе, расстройство желудка

ухудшение зрения и слуха, а в тяжелых случаях - паралич и нарушение сознания.

Отравление ртутью также может быть хроническим. Оно возникает, если вдыхать пары в малой концентрации в течение длительного времени.