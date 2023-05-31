В Украине запретили популярную вещь из аптеки, которой мы пользовались всю жизнь

В Украине запретили продажу и использование ртутных термометров, которыми пользуется большинство из нас и которые продаются в аптеках еще со времен Советского Союза. Это стало последствием принятия Верховной Радой закона о присоединении нашей страны к Минаматской конвенции о ртути.
Больше о том, почему запретили ртутные термометры в Украине и чем в целом опасен этот металл, читайте ниже.
Украина прекратит производство, импорт и экспорт продукции, что содержит ртуть с 1 января 2024 года. Миниматская конвенция предусматривает поэтапный отказ от вещества, а именно:
При этом есть несколько исключений, к которым запрет пока не относится:
Ртуть - это металл серебристо-белого цвета, в 13,5 раз тяжелее воды. Температура плавления 38 градусов.
С повышением температуры испарение ртути увеличивается. Испарения очень ядовиты.
С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть накапливается и остается там на всю жизнь.
Ртуть не разлагается, поэтому легко может попасть в воду и почву, накапливаясь.
Равномерно она становится частью цепей питания живых организмов. К примеру, металл может накапливаться в рыбе. При этом термическая обработка не помогает избавиться от нее, а только высвобождает часть металла в виде паров.
С попаданием в организм человека ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.
Общие признаки отравления ртутью:
Отравление ртутью также может быть хроническим. Оно возникает, если вдыхать пары в малой концентрации в течение длительного времени.
Раньше мы писали о том, какой "фуфломицин" украинцы часто покупают в аптеках.