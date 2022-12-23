В Україні зʼявився мобільний додаток для навчання дітей без світла та інтернету

Як працює додаток

Завдяки функції розумного завантаження навчальний матеріал з усіх предметів кожного дня дистанційно завантажується вчителями прямо в пристрій, а дитина має змогу вже в додатку вчити уроки, навіть без світла та інтернету.

Також школярі можуть виконувати домашні завдання в додатку, який автоматично відправить їх на перевірку вчителю одразу ж при відновленні звʼязку з інтернетом.

При цьому в учня залишається доступ до підручників та понад 17 тисяч інших методичних матеріалів. Дитина в залежності від ситуації може обрати який предмети вчити саме зараз, не привʼязуючись до розкладу, а після кожного пройденого уроку є перевіркові завдання.

У чому фішка навчання в Unicorn

Додамо, що навчання в застосунку Unicorn проходить у форматі комп'ютерної гри, замість сидіння в класі або ZOOM, де учень стає головним героєм з персональним аватаром - лицарем чи принцесою у казковому онлайн-королівстві.

Уроки оформлені в ігровому стилі з візуалізацією кожного предмета. Ця методика класичної освіти в поєднанні із захоплюючим гейміфікованим підходом, що полягає в розумінні мотивації як рушійної сили в освіті дитини.

До звичайних оцінок учень отримує чарівні кристали, золоті монети, кубки та інші нагороди, які дозволять “прокачати” свого аватара та перейти на наступний рівень – отримати доступ до наступного рівні гри - нової теми навчальної програми.

Все це, впевнені розробники, мотивує дитину на отримання саме знань, а не оцінок.

Батьки при цьому отримують детальну статистику, як за часом навчання, так і за його ефективністю та результативністю, а також зворотний зв'язок від викладачів.

Ось так виглядає додаток (фото: Unicorn School)

Завантажити застосунок можна для платформ іOS та Android. Також навчатися можна буде й через додатки на Windows і MacOS.