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В Україні з'явився додаток, який покаже, чи є вдома світло: як встановити

Для встановлення потрібно мати статичний IP (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Український розробник Вадим Клименко створив мобільний застосунок, який показує, чи є вдома світло. Програма дізнається про це перевіривши, чи ваш домашній роутер у мережі.

Зараз розширення доступне тільки для iOS.

Про це сам розробник написав на форумі DOU.

Як встановити застосунок?

Він має вигляд звичайного віджету на екрані, а не цілої окремої програми. "На основі інших прикладів я швиденько зробив віджет, який показує стан та дату оновлення", - пише Вадим.

Так виглядає віджет, що показує наявність чи відсутність світла (фото: dou.ua)

Для встановлення віджета на телефон потрібно мати насамперед статичний IP.

"Якщо роутер вимкнути-увімкнути, і IP зміниться - потрібно буде у провайдера замовляти додатково послугу статичного IP. Віджет постійно перевіряє лише одну і ту ж адресу", - пояснює автор.

Далі потрібно встановити додаток Scriptable, завантажити файл, поділитись ним в Scriptable та замінити IP в першому рядку на потрібний. Вадим додав відео, як це правильно зробити.

Останнім кроком створіть віджет та додати його на домашній екран.

Що далі?

У майбутньому Вадим Клименко роздумує зробити телеграм-бота для надсилання сповіщень про зміну стану світла.

Раніше ми розповідали про те, як правильно вимикати прилади з розетки, щоб вони не згоріли.

Читайте також пояснення, чому графіки відключень не працюють, як повинні.

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