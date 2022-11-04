В Україні з'явився додаток, який покаже, чи є вдома світло: як встановити
Для встановлення потрібно мати статичний IP (фото: Freepik)
Український розробник Вадим Клименко створив мобільний застосунок, який показує, чи є вдома світло. Програма дізнається про це перевіривши, чи ваш домашній роутер у мережі.
Зараз розширення доступне тільки для iOS.
Про це сам розробник написав на форумі DOU.
Як встановити застосунок?
Він має вигляд звичайного віджету на екрані, а не цілої окремої програми. "На основі інших прикладів я швиденько зробив віджет, який показує стан та дату оновлення", - пише Вадим.
Так виглядає віджет, що показує наявність чи відсутність світла (фото: dou.ua)
Для встановлення віджета на телефон потрібно мати насамперед статичний IP.
"Якщо роутер вимкнути-увімкнути, і IP зміниться - потрібно буде у провайдера замовляти додатково послугу статичного IP. Віджет постійно перевіряє лише одну і ту ж адресу", - пояснює автор.
Далі потрібно встановити додаток Scriptable, завантажити файл, поділитись ним в Scriptable та замінити IP в першому рядку на потрібний. Вадим додав відео, як це правильно зробити.
Останнім кроком створіть віджет та додати його на домашній екран.
Що далі?
У майбутньому Вадим Клименко роздумує зробити телеграм-бота для надсилання сповіщень про зміну стану світла.