В Україні з'явився додаток, який покаже, чи є вдома світло: як встановити

Як встановити застосунок?

Він має вигляд звичайного віджету на екрані, а не цілої окремої програми. "На основі інших прикладів я швиденько зробив віджет, який показує стан та дату оновлення", - пише Вадим.

Так виглядає віджет, що показує наявність чи відсутність світла (фото: dou.ua)

Для встановлення віджета на телефон потрібно мати насамперед статичний IP.