В Украине появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет: как установить

"Если роутер выключить-включить, и IP изменится - нужно будет у провайдера заказывать дополнительно услугу статического IP. Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес", – объясняет автор.
Далее нужно установить приложение Scriptable, загрузить файл, поделиться им в Scriptable и заменить IP в первой строке нужного. Вадим добавил видео, как это правильно сделать.
Последним шагом создайте виджет и добавить его на домашний экран.
Что дальше?
В будущем Вадим Клименко раздумывает сделать телеграмм-бота для отправки уведомлений об изменении состояния света.