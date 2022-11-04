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В Украине появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет: как установить

Для установки нужно иметь статический IP (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский разработчик Вадим Клименко создал мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет. Программа узнает об этом проверив, в сети ли ваш домашний роутер.

Сейчас расширение доступно только для iOS.

Об этом сам разработчик написал на форуме DOU.

Как установить приложение?

Он выглядит как обычный виджет на экране, а не целого отдельного приложения. "На основе других примеров я быстренько сделал виджет, показывающий состояние и дату обновления", - пишет Вадим.

Так выглядит виджет, показывающий наличие или отсутствие света (фото: dou.ua)

Для установки виджета на телефон необходимо иметь, прежде всего, статический IP.

"Если роутер выключить-включить, и IP изменится - нужно будет у провайдера заказывать дополнительно услугу статического IP. Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес", – объясняет автор.

Далее нужно установить приложение Scriptable, загрузить файл, поделиться им в Scriptable и заменить IP в первой строке нужного. Вадим добавил видео, как это правильно сделать.

Последним шагом создайте виджет и добавить его на домашний экран.

Что дальше?

В будущем Вадим Клименко раздумывает сделать телеграмм-бота для отправки уведомлений об изменении состояния света.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно выключать приборы из розетки, чтобы они не сгорели.

Читайте также объяснение, почему графики отключений не работают как должны.

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