В Украине появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет: как установить

Он выглядит как обычный виджет на экране, а не целого отдельного приложения. "На основе других примеров я быстренько сделал виджет, показывающий состояние и дату обновления", - пишет Вадим.

Так выглядит виджет, показывающий наличие или отсутствие света (фото: dou.ua)

Для установки виджета на телефон необходимо иметь, прежде всего, статический IP.

"Если роутер выключить-включить, и IP изменится - нужно будет у провайдера заказывать дополнительно услугу статического IP. Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес", – объясняет автор.

Далее нужно установить приложение Scriptable, загрузить файл, поделиться им в Scriptable и заменить IP в первой строке нужного. Вадим добавил видео, как это правильно сделать.

Последним шагом создайте виджет и добавить его на домашний экран.

Что дальше?

В будущем Вадим Клименко раздумывает сделать телеграмм-бота для отправки уведомлений об изменении состояния света.