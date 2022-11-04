В Украине появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет: как установить
Украинский разработчик Вадим Клименко создал мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет. Программа узнает об этом проверив, в сети ли ваш домашний роутер.
Сейчас расширение доступно только для iOS.
Об этом сам разработчик написал на форуме DOU.
Как установить приложение?
Он выглядит как обычный виджет на экране, а не целого отдельного приложения. "На основе других примеров я быстренько сделал виджет, показывающий состояние и дату обновления", - пишет Вадим.
Так выглядит виджет, показывающий наличие или отсутствие света (фото: dou.ua)
Для установки виджета на телефон необходимо иметь, прежде всего, статический IP.
"Если роутер выключить-включить, и IP изменится - нужно будет у провайдера заказывать дополнительно услугу статического IP. Виджет постоянно проверяет только один и тот же адрес", – объясняет автор.
Далее нужно установить приложение Scriptable, загрузить файл, поделиться им в Scriptable и заменить IP в первой строке нужного. Вадим добавил видео, как это правильно сделать.
Последним шагом создайте виджет и добавить его на домашний экран.
Что дальше?
В будущем Вадим Клименко раздумывает сделать телеграмм-бота для отправки уведомлений об изменении состояния света.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно выключать приборы из розетки, чтобы они не сгорели.
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