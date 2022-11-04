В Украине появилось приложение, которое покажет, есть ли дома свет: как установить

Сейчас расширение доступно только для iOS.

Украинский разработчик Вадим Клименко создал мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет. Программа узнает об этом проверив, в сети ли ваш домашний роутер.

Об этом сам разработчик написал на форуме DOU.

Как установить приложение?

Он выглядит как обычный виджет на экране, а не целого отдельного приложения. "На основе других примеров я быстренько сделал виджет, показывающий состояние и дату обновления", - пишет Вадим.

Так выглядит виджет, показывающий наличие или отсутствие света (фото: dou.ua)

Для установки виджета на телефон необходимо иметь, прежде всего, статический IP.