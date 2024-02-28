В Україні з'явилися нові професії: хто зараз у попиті на ринку праці

Нові професії

Від початку повномасштабного вторгнення ринок праці відновився на 93%. На перше місця зараз вийшли вакансії у сфері медицини та фармацевтики. Також не вистачає спеціалістів у сфері освіти та науки. Найповільніше попит відновлюється у категорії "ІТ, комп'ютери та інтернет".

Також дослідження показує, що українці хочуть працювати віддалено, але кількість таких пропозицій скоротилася у 4 рази. Натомість збільшилась кількість вакансій у громадському секторі.

У галузі "Неприбуткові, благодійні та громадські організації" - вакансій стало більше у 10 разів. Вдвічі збільшилася кількість вакансій для пенсіонерів, для людей з інвалідністю - на 22%, а ось для студентів - всього на 1%.

З'явилося багато професій, яких раніше в оголошеннях не було. Передусім це спеціалісти Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо.

У суспільстві є запит на ментальне здоров'я: помітний приріст вакансій бачимо для психологів (+136% у січні 2024 року до січня 2022 року) і психіатрів (+129%).

Зростає попит на фахівців з реабілітації та лікарів: масажистів (+69%), доглядальників (+67%), кардіологів (+67%), реабілітологів (+58%), хірургів (+56%), санітарів (+51%), асистентів стоматолога (+44%).

Вимушений виїзд українців за кордон спонукав попит на викладачів англійської (+40%), польської (+69%), німецької (+93%), французької (+200%), іспанської (+218%).

Найбільше падіння пропозицій роботи - у сфері IT: Front-end розробник (-81%), back end розробник (-75%), тестувальник (-63%) тощо.

Повномасштабне вторгнення позначилося на роботі працівників сфери туризму, морських перевезень, будівництва. Дається в знаки відмова від російського програмного забезпечення. Тому поменшало роботи для менеджерів з туризму (-62%), крюїнг-менеджерів (-56%), аналітиків 1C (-55%), архітекторів (-54%), дизайнерів інтер'єру (-53%).

Як змінилися зарплати

Від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і складала 15 000 грн. Лише у січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.

Разом з тим не можна не згадати, що за оцінками НБУ у 2022 році рівень інфляції становив 26,6%, у 2023 році - 5,1%.

За 2 роки повномасштабної війни середня зарплата зросла у кожній області. Цікаво, що в абсолютних цифрах найвищі доходи мають мешканці Київщини, однак тут зростання зарплат є найповільнішим.

Відмова від російської мови

Відмова від мови країни-терориста у публічній сфері - важливий крок як із ціннісного, так і з професійного погляду. У січні 2024 року абсолютна більшість вакансій, а саме 96%, були складені українською.

Шукачі трохи менш сумлінні, аніж роботодавці, але і тут частка російської відчутно зменшилася.

Розподіл на "жіночі" та "чоловічі" професії почав стиратися

Як розповіла у коментарі для РБК-Україна (проєкт Styler) експерт з підбору персоналу та HR великої компанії Анастасія Швець, певні "чоловічі" професії тепер стають жіночими.

"У зв’язку з останніми подіями в Україні, змінилася й тенденція в наймі. Тепер компанії почали частіше розглядати кандидатури жінок на ті вакансії, які раніше займали здебільшого чоловіки. Наприклад, такі вакансії як консультант з продажу запчастин або менеджер з видачі замовлень. Роботодавці адаптують умови роботи так, щоб з нею легко могла справитися жінка", - каже фахівець.

Вона зазначає, що причина таких змін у дефіциті кадрів. Через дефіцит кадрів чоловічої статі на ринку праці, більшість компаній переглянули свої погляди на, так би мовити "стандартні" за гендером посади. В багатьох містах України побільшало водійок громадського транспорту, працівниць ремонтних бригад, консультанток у сферах техніки.

Однак є професії, які жінки не можуть опанувати через статеві відмінності.

"Існують дуже специфічні посади на кшталт водолазів але, об’єктивно, більшість вакансій на ринку праці, абсолютно прийнятна для жінок. Я до прикладу, працюю в компанії, що займається продажем запчастин до побутової техніки. Більшість працівниць - дівчата. Вони з легкістю підберуть деталі до пралок, холодильників, плит, бойлерів, газових плит і не лише. Не зважаючи на тендітний вигляд, дівчата професійно розбираються в ТЕНах, компресорах, насосах, шківах, шлангах, датчиках і тд.", - пояснила Анастасія Швець.

При цьому зараз у середовищі найму вже вважається неприйнятним нараховувати зарплатню, яка так чи інакше прив'язана до параметру статі. Для більшості компаній ключовим показником ефективності співробітника є його безпосередній результат. Часто буває, що жінки справляються краще ніж чоловіки й можуть отримувати ЗП вищу, якщо вона нараховується від виробітку.