В Украине появились новые профессии: кто сейчас в спросе на рынке труда

Новые профессии

С начала полномасштабного вторжения рынок труда возобновился на 93%. На первое место сейчас вышли вакансии в сфере медицины и фармацевтики. Также не хватает специалистов в сфере образования и науки. Медленнее всего спрос восстанавливается в категории "ІТ, компьютеры и интернет".

Также исследование показывает, что украинцы хотят работать удаленно, но количество таких предложений сократилось в 4 раза. В то же время увеличилось количество вакансий в общественном секторе.

В отрасли "Неприбыльные, благотворительные и общественные организации" - вакансий стало больше в 10 раз. Вдвое увеличилось количество вакансий для пенсионеров, для людей с инвалидностью - на 22%, а вот для студентов - всего на 1%.

Появилось много профессий, которых раньше в объявлениях не было. Прежде всего, это специалисты Сил обороны: боевой медик, гранатометчик, минометчик, пилот дрона и т.д.

В обществе есть запрос на ментальное здоровье: заметный прирост вакансий можно увидеть для психологов (+136% в январе 2024 года до января 2022 года) и психиатров (+129%).

Растет спрос на специалистов по реабилитации и врачей: массажистов (+69%), сиделок (+67%), кардиологов (+67%), реабилитологов (+58%), хирургов (+56%), санитаров (+51%), ассистентов стоматолога (+44%)

Вынужденный выезд украинцев за границу побудил спрос на преподавателей английского (+40%), польского (+69%), немецкого (+93%), французского (+200%), испанского (+218%).

Наибольшее падение предложений работы - в сфере IT: Front-end разработчик (-81%), back end разработчик (-75%), тестировщик (-63%) и т.д.

Полномасштабное вторжение сказалось на работе работников сферы туризма, морских перевозок, строительства. Сказывается отказ от российского программного обеспечения. Поэтому стало меньше работы для менеджеров по туризму (-62%), крюинг-менеджеров (-56%), аналитиков 1C (-55%), архитекторов (-54%), дизайнеров интерьера (-53%).

Как изменились зарплаты

С начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не изменялась и составляла 15000 грн. Только в январе 2023 года этот показатель начал расти. За последние два года средняя зарплата увеличилась на 30%.

Вместе с тем нельзя не упомянуть, что по оценкам НБУ в 2022 году уровень инфляции составил 26,6%, в 2023 году – 5,1%.

За 2 года полномасштабной войны средняя зарплата выросла в каждой области. Интересно, что в абсолютных цифрах самые высокие доходы у жителей Киевской области, однако здесь рост зарплат самый медленный.

Отказ от русского языка

Отказ от языка страны-террориста в публичной сфере - важный шаг как с ценностной, так и с профессиональной точки зрения. В январе 2024 года абсолютное большинство вакансий, а именно 96%, были составлены на украинском.

Соискатели чуть менее добросовестны, чем работодатели, но и здесь доля русского ощутимо уменьшилась.

Разделение на "женские" и "мужские" профессии начало стираться

Как рассказала в комментарии для РБК-Украина (проект Styler) эксперт по подбору персонала и HR крупной компании Анастасия Швец, определенные "мужские" профессии теперь становятся женскими.

"В связи с последними событиями в Украине, изменилась и тенденция в найме. Теперь компании начали чаще рассматривать кандидатуры женщин на те вакансии, которые раньше занимали в основном мужчины. Например, такие вакансии как консультант по продажам запчастей или менеджер по выдаче заказов. Работодатели адаптируют условия работы так, чтобы с ней легко могла справиться женщина", - говорит специалист.

Она отмечает, что причина подобных изменений в дефиците кадров. Из-за дефицита кадров мужского пола на рынке труда, большинство компаний пересмотрели свои взгляды на, так сказать "стандартные" по гендеру должности. Во многих городах Украины стало больше водительниц общественного транспорта, работниц ремонтных бригад, консультанток в сферах техники.

Однако есть профессии, которые женщины не могут овладеть из-за половых различий.

"Существуют очень специфические должности вроде водолазов, но, объективно, большинство вакансий на рынке труда, абсолютно приемлема для женщин. Я к примеру, работаю в компании, занимающейся продажей запчастей к бытовой технике. Большинство работниц - девушки. Они с легкостью подберут" детали к стиралкам, холодильникам, плитам, бойлерам, газовым плитам и не только. Несмотря на хрупкий вид, девушки профессионально разбираются в ТЭНах, компрессорах, насосах, шкивах, шлангах, датчиках и тд.", - пояснила Анастасия Швец.

При этом сейчас в среде найма уже считается неприемлемым начислять зарплату, так или иначе привязанную к параметру пола. Для большинства компаний ключевым показателем эффективности сотрудника является его непосредственный результат. Часто бывает, что женщины справляются лучше мужчин и могут получать ЗП выше, если она начисляется от выработки.