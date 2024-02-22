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У Держцентрі зайнятості розповіли, на які роботи найважче працевлаштуватись в Україні

Укрїна , Четвер 22 лютого 2024 09:41
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У Держцентрі зайнятості розповіли, на які роботи найважче працевлаштуватись в Україні Фото: на які роботи найважче працевлаштуватись в Україні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наразі найбільші труднощі у працевлаштуванні в Україні виникають у спеціалістів, у сфері яких була проведена комп'ютеризація.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

"Це пов'язано із прогресом. Наприклад, оператори комп'ютерного набору, адміністратори чи бухгалтери ручного рахування. Є досить багато людей з такими професіями", - зазначає вона.

Сьогодні найбільші труднощі із працевлаштуванням зазнають працівники таких професій:

  • листоноша;
  • прибиральник;
  • укладальник-пакувальник;
  • підсобний робітник;
  • помічник вихователя;
  • діловод, економіст;
  • юрист;
  • адміністратор;
  • спеціаліст державної служби.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму.

Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисячі, серед яких 74,6 тисячі - жінки.

Крім того, ми повідомляли, що під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

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