У Держцентрі зайнятості розповіли, на які роботи найважче працевлаштуватись в Україні

Наразі найбільші труднощі у працевлаштуванні в Україні виникають у спеціалістів, у сфері яких була проведена комп'ютеризація.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

"Це пов'язано із прогресом. Наприклад, оператори комп'ютерного набору, адміністратори чи бухгалтери ручного рахування. Є досить багато людей з такими професіями", - зазначає вона.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму.

Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисячі, серед яких 74,6 тисячі - жінки.

Крім того, ми повідомляли, що під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

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