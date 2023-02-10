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До України йде потепління. Невже здійснюється прогноз бабака?

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 11:27
До України йде потепління. Невже здійснюється прогноз бабака? Коли буде потепління (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Погода в Україні помалу починає ставати весняною, адже дні стають теплішими та сонячними. Така погодна тенденція продовжиться й надалі, проте в деяких регіонах все ще будуть морози.

Як буде змінюватися погода в Україні найближчим часом - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив на своїй сторінці у Facebook, що від сьогодні в Україні розпочнеться фаза потепління. Тепла повітряна маса буде надходити повільно, проте впевнено.

Однак тепло буде приходити з опадами у змішаній фазі. Це означає, що часом може дощити та сніжити одночасно. Надалі тенденція в сторону потепління тільки наростатиме по всій Україні.

До України йде потепління. Невже здійснюється прогноз бабака?

Метеорологічна карта Європи (фото: facebook.com/Stas1234567)

Що кажуть метеорологи

Прогноз Укргідрометцентру поки не натякає на прихід потепління. Вночі 10 лютого температура буде опускатися до 22 градусів морозу на сході та в Карпатах. На решті території коливання будуть в межах 9-14 градусів нижче нуля.

Погодний ресурс Sinoptik.ua прогнозує потепління вже з наступного тижня. Максимальна денна температура буде становити три градуси тепла, але декілька днів поспіль можливий мокрий сніг.

До України йде потепління. Невже здійснюється прогноз бабака?

Скриншот

Досить схожу картину очікують і фахівці сайту Gismeteo. За їхніми прогнозами, найближчі 10 днів погода в Україні покращиться. Вдень температурні стовпчики сягнуть позначки 3 градуси вище нуля. При цьому нічна температура залишиться без змін до 5 градусів морозу.

Опадів, за даними Gismeteo, майже не буде.

До України йде потепління. Невже здійснюється прогноз бабака?

Скриншот

Нагадаємо, що раніше українці будили бабака-віщуна Тимка. За його прогнозами, весна в Україні розпочнеться в середині березня, а до кінця зими українцям ще доведеться потерпіти морози.

Раніше ми розповідали, чи вірять синоптики прогнозам бабака.

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Владислав Сурков Гідрометцентр Погода в Україні