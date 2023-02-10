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В Украину идет потепление. Неужели осуществляется прогноз сурка?

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 11:27
В Украину идет потепление. Неужели осуществляется прогноз сурка? Когда будет потепление (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Погода в Украине постепенно становится весенней, ведь дни становятся более теплыми и солнечными. Такая погодная тенденция продолжится и дальше, однако в некоторых регионах все еще будут морозы.

Как будет меняться погода в Украине в ближайшее время - читайте ниже в материале Styler.

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Станислав Щедрин сообщил на своей странице в Facebook, что с сегодняшнего дня в Украине начнется фаза потепления. Теплая воздушная масса будет поступать медленно, но уверенно.

Однако тепло будет приходить с осадками в смешанной фазе. Это означает, что иногда может дождь и снег одновременно. В дальнейшем тенденция в сторону потепления будет только нарастать по всей Украине.

В Украину идет потепление. Неужели осуществляется прогноз сурка?

Метеорологическая карта Европы (фото: facebook.com/Stas1234567)

Что говорят метеорологи

Прогноз Укргидрометцентра пока не намекает на приход потепления. Ночью 10 февраля температура будет опускаться до 22 градусов мороза на востоке и Карпатах. На остальной территории колебания будут в пределах 9-14 градусов ниже нуля.

Погодный ресурс Sinoptik.ua прогнозирует потепление уже на следующей неделе. Максимальная дневная температура будет составлять три градуса тепла, но через несколько дней возможен мокрый снег.

В Украину идет потепление. Неужели осуществляется прогноз сурка?

Скриншот

Достаточно похожую картину ожидают и специалисты сайта Gismeteo. По их прогнозам, ближайшие 10 дней погода в Украине улучшится. Днем температурные столбики достигнут отметки 3 градуса выше нуля. При этом ночная температура останется без изменений до 5 градусов мороза.

Осадков, по данным Gismeteo, почти не будет.

В Украину идет потепление. Неужели осуществляется прогноз сурка?

Скриншот

Напомним, что ранее украинцы будили сурка-прорицателя Тимка. По его прогнозам, весна в Украине начнется в середине марта, а до конца зимы украинцам еще предстоит потерпеть мороз.

Раньше мы рассказывали, верят ли синоптики прогнозам сурка.

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Владислав Сурков Гидрометцентр Погода в Украине