До України йде березневий сніг і мороз: коли чекати на негоду

Як зміниться погода в Україні

Весняне тепло тільки-но почало тішити українців, як до нас вирішила завітати негода. З 28 березня по 3 квітня внаслідок надходження ряду активних циклонів з заходу очікується значне похолодання.

За словами народного синоптика, у більшості областей пройдуть дощі із сильним снігом. Сніговий покрив може сягати 14-17 сантиметрів. До того ж майже скрізь буде досить вітряно.

З інфографіки видно, як до України йдуть холодні повітряні маси (фото: facebook.com/Stas1234567)

Що пишуть погодні ресурси

Сайт про погоду Sinoptik.ua повідомляє, що у вівторок 28 березня погоді різко погіршиться. Попри те, що максимальна денна температура сягатиме 11 градусів тепла, вона буде супроводжуватися рясними опадами та хмарністю.

Скриншот Styler

Дані GISMETEO прогнозують аналогічну погодну картинку, щоправда, з більшою кількістю сонця. До того ж експерти ресурсу вважають, що пориви вітру будуть сягати 15-16 м/с.

Скриншот Styler

Тож українцям справді варто готуватися до фінального зимового акорду в березні та на початку квітня, однак за тиждень тепло знову повернеться в наші широти.