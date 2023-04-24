В Україні вводять в обіг нові купюри в 500 гривень: чим вони відрізнятимуться

Нацбанк України вводить в обіг нові купюри номіналом 500 гривень. Гроші зразка 2015 з'являться вже з 25 квітня 2023 року.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Так, Нацбанк у рамках планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.
На купюрах буде підпис голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Гроші будуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язковими до прийому всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.
У НБУ нагадали, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містять рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.
Основний малюнок на лицьовій стороні 500 гривень – це портрет Григорія Сковороди. На звороті банкноти – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.
Нагадаємо, Нацбанк випустив пам'ятні медалі на честь українських міст героїв.
Раніше повідомлялося, що в Україні ввели в обіг унікальну банкноту номіналом 20 гривень.