В Україні вводять в обіг нові купюри в 500 гривень: чим вони відрізнятимуться

Що потрібно знати про нові 500 гривень

Так, Нацбанк у рамках планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

На купюрах буде підпис голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Гроші будуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язковими до прийому всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У НБУ нагадали, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містять рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

НБУ вводить в обіг нові купюри в 500 гривень (Скріншот із сайту НБУ)

Для довідки

Основний малюнок на лицьовій стороні 500 гривень – це портрет Григорія Сковороди. На звороті банкноти – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.