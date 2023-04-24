В Украине вводят в оборот новые купюры в 500 гривен: чем они будут отличаться

Что нужно знать о новых 500 гривнах

Так, Нацбанк в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года.

На купюрах будет подпись главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

Деньги будут в обороте вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

В НБУ напомнили, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего главы Национального банка Украины. Соответствующие нормы содержат решение Правления Национального банка Украины от 02 февраля 2023 года № 45-рш.

НБУ вводит в оборот новые купюры в 500 гривен (Скриншот с сайта НБУ)

Для справки

Основной рисунок на лицевой стороне 500 гривен – это портрет Григория Сковороды. На обратной стороне банкноты – изображение здания Киево-Могилянской академии.