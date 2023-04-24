RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине вводят в оборот новые купюры в 500 гривен: чем они будут отличаться

Фото: Нацбанк вводит новые 500 гривен (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Нацбанк Украины вводит в оборот новые купюры номиналом в 500 гривен. Деньги образца 2015 года появятся уже с 25 апреля 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.

Что нужно знать о новых 500 гривнах

Так, Нацбанк в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года.

На купюрах будет подпись главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

Деньги будут в обороте вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

В НБУ напомнили, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего главы Национального банка Украины. Соответствующие нормы содержат решение Правления Национального банка Украины от 02 февраля 2023 года № 45-рш.

НБУ вводит в оборот новые купюры в 500 гривен (Скриншот с сайта НБУ)

Для справки

Основной рисунок на лицевой стороне 500 гривен – это портрет Григория Сковороды. На обратной стороне банкноты – изображение здания Киево-Могилянской академии.

Напомним, что Нацбанк выпустил памятные медали в честь украинских городов героев.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели в обращение уникальную банкноту номиналом 20 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныгривніденьги