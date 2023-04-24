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В Україні вводять в обіг нові купюри в 500 гривень: чим вони відрізнятимуться

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Понеділок 24 квітня 2023 09:30
В Україні вводять в обіг нові купюри в 500 гривень: чим вони відрізнятимуться Фото: Нацбанк запроваджує нові 500 гривень (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нацбанк України вводить в обіг нові купюри номіналом 500 гривень. Гроші зразка 2015 з'являться вже з 25 квітня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Що потрібно знати про нові 500 гривень

Так, Нацбанк у рамках планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

На купюрах буде підпис голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Гроші будуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язковими до прийому всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У НБУ нагадали, що відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України. Відповідні норми містять рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

В Україні вводять в обіг нові купюри в 500 гривень: чим вони відрізнятимутьсяНБУ вводить в обіг нові купюри в 500 гривень (Скріншот із сайту НБУ)

Для довідки

Основний малюнок на лицьовій стороні 500 гривень – це портрет Григорія Сковороди. На звороті банкноти – зображення будівлі Києво-Могилянської академії.

Нагадаємо, Нацбанк випустив пам'ятні медалі на честь українських міст героїв.

Раніше повідомлялося, що в Україні ввели в обіг унікальну банкноту номіналом 20 гривень.

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