В Украине вводят в оборот новые купюры в 500 гривен: чем они будут отличаться
Нацбанк Украины вводит в оборот новые купюры номиналом в 500 гривен. Деньги образца 2015 года появятся уже с 25 апреля 2023 года.
Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.
Что нужно знать о новых 500 гривнах
Так, Нацбанк в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот выпускает в обращение банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года.
На купюрах будет подпись главы НБУ Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.
Деньги будут в обороте вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.
В НБУ напомнили, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись действующего главы Национального банка Украины. Соответствующие нормы содержат решение Правления Национального банка Украины от 02 февраля 2023 года № 45-рш.
НБУ вводит в оборот новые купюры в 500 гривен (Скриншот с сайта НБУ)
Для справки
Основной рисунок на лицевой стороне 500 гривен – это портрет Григория Сковороды. На обратной стороне банкноты – изображение здания Киево-Могилянской академии.
Напомним, что Нацбанк выпустил памятные медали в честь украинских городов героев.
Ранее сообщалось, что в Украине ввели в обращение уникальную банкноту номиналом 20 гривен.