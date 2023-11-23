В Україні введуть профільну освіту. Які предмети стануть не обов'язковими в школах

До 30 листопада триває громадське обговорення, ініційоване МОН, стосовно реформи середньої освіти в Україні. Стандарт проєкту передбачає реорганізацію середньої освіти на профільну. У ході свого навчання діти зможуть самостійно обирати предмети для вивчення, хоча деякі з них залишаться обов'язковими.
Які предмети залишаться обов'язковими, а які стануть вибірковими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал "Нової української школи".
До обов'язкових предметів належать:
Здебільшого це ті предмети, які виносяться на ЗНО чи НМТ.
Решта предметів у шкільному курсі є вибірковими, проте лише у 10-12 класах.
Профільне навчання в старших класах повинне бути гнучким і давати свободу для творчості. Таким чином стандарт проєкту передбачає години на:
Схема розподілу годин навчання має такий вигляд:
Для того, щоб дітям було легше формувати свій профіль, їм запропонують дев'ять галузей:
Згідно з реформою учні зможуть самостійно обирати профіль і частково предмети для вивчення. А заклади освіти своєю чергою повинні надати дітям можливості опановувати ті знання, які вони хочуть.
Учні, які почали вчитися за програмою НУШ, будуть здобувати профільну освіту за новим стандартом вже з 2027 року. Однак для того, щоб впровадити ці зміни, потрібно провести пілотне тестування. Його планують розпочати у 2025 році.
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