В Україні введуть профільну освіту. Які предмети стануть не обов'язковими в школах

До обов'язкових предметів належать:

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

"Захист України"

домедична допомога

фізична культура

Здебільшого це ті предмети, які виносяться на ЗНО чи НМТ.

Решта предметів у шкільному курсі є вибірковими, проте лише у 10-12 класах.

Профільне навчання в старших класах повинне бути гнучким і давати свободу для творчості. Таким чином стандарт проєкту передбачає години на:

вивчення основних предметів

вивчення обов'язкових предметів, пов'язаних із профілем

вивчення вибіркових предметів, пов'язаних із профілем

курси й предмети вільного вибору

Схема розподілу годин навчання має такий вигляд:

у 10 класі - 105-210 годин за обраним профілем, 35-140 годин - поза обраним профілем

в 11-12 класах - відповідно 385-595 і 70-280 годин за два роки

Для того, щоб дітям було легше формувати свій профіль, їм запропонують дев'ять галузей:

мовно-літературна

математична

природнича

технологічна

інформатична

соціальна і здоров'язбережувальна

громадянська та історична

мистецька

фізична культура

Згідно з реформою учні зможуть самостійно обирати профіль і частково предмети для вивчення. А заклади освіти своєю чергою повинні надати дітям можливості опановувати ті знання, які вони хочуть.

Коли будуть діяти зміни

Учні, які почали вчитися за програмою НУШ, будуть здобувати профільну освіту за новим стандартом вже з 2027 року. Однак для того, щоб впровадити ці зміни, потрібно провести пілотне тестування. Його планують розпочати у 2025 році.