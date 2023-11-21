Рюкзак безпеки для школяра: у МОЗ дали список того, що туди варто покласти

Новий шкільний сезон залишив старі виклики для дітей, що повертаються у навчальні заклади. І зараз є загрози обстрілів і часте перебування у сховищах. За прогнозами, з приходом холодів, обстріли можуть посилитися і ворог буде цілитися знову по нашій енергоструктурі.

Що має бути у таких період у наплічнику школяра, розказує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ на сторінці у Facebook.

Чому це важливо

Вдома дитину можуть підтримати батьки чи опікуни, вони будуть знати, як заспокоїти та відволікти від тривоги. А у школі дитина буде у компанії однолітків та з вчителями, тому важливо, щоб вона не переживала.

"Щоб дитині було комфортно під час тривог в школі, батькам варто пояснити їй, що саме буде відбуватись. Відверто проговоріть, що коли дитина буде в школі може лунати сигнал тривоги, проте з нею поруч буде вчителька, яка допоможе їй та її друзям пройти в безпечне місце. Поясніть, що вчителі мають чіткі інструкції як діяти й вони подбають про дитину, а дитині треба чітко дотримуватись інструкцій вчителя/куратора", - радять у МОЗ.

А також рекомендують зібрати рюкзак безпеки, який дитина триматиме у школі. І потрібно врахувати не тільки безпекову складову, а й турботливу.

Що має бути у рюкзаку школяра

Безпекова складова

Улюблений снек дитини

Пляшка води

Серветки (сухі та вологі)

Антисептик

Ліки, якщо дитина приймає щось на постійній основі (обов'язково попередьте вчителя про прийом та приклейте до ліків інструкцію, як давати препарат).

Записка, у який вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів

Телефон та заряджений павербанк (якщо дитина не користується гаджетами, то переконайтеся, що вчитель має контакти батьків і за потреби може зв'язатися)

Емоційна складова:

Олівці та пару роздрукованих розмальовок

Улюблену іграшку

Підтримуючу записку - можливо смішну, щоб дитина посміхнулася. Якщо ваша дитина ще не вміє читати, намалюйте їй записку, створіть колаж, де слова не потрібні, але підтримка відчутна

Наліпки. Для старших це можуть бути стікерпанки

Розважальна складова