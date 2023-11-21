Рюкзак безпеки для школяра: у МОЗ дали список того, що туди варто покласти
Новий шкільний сезон залишив старі виклики для дітей, що повертаються у навчальні заклади. І зараз є загрози обстрілів і часте перебування у сховищах. За прогнозами, з приходом холодів, обстріли можуть посилитися і ворог буде цілитися знову по нашій енергоструктурі.
Що має бути у таких період у наплічнику школяра, розказує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ на сторінці у Facebook.
Чому це важливо
Вдома дитину можуть підтримати батьки чи опікуни, вони будуть знати, як заспокоїти та відволікти від тривоги. А у школі дитина буде у компанії однолітків та з вчителями, тому важливо, щоб вона не переживала.
"Щоб дитині було комфортно під час тривог в школі, батькам варто пояснити їй, що саме буде відбуватись. Відверто проговоріть, що коли дитина буде в школі може лунати сигнал тривоги, проте з нею поруч буде вчителька, яка допоможе їй та її друзям пройти в безпечне місце. Поясніть, що вчителі мають чіткі інструкції як діяти й вони подбають про дитину, а дитині треба чітко дотримуватись інструкцій вчителя/куратора", - радять у МОЗ.
А також рекомендують зібрати рюкзак безпеки, який дитина триматиме у школі. І потрібно врахувати не тільки безпекову складову, а й турботливу.
Що має бути у рюкзаку школяра
Безпекова складова
- Улюблений снек дитини
- Пляшка води
- Серветки (сухі та вологі)
- Антисептик
- Ліки, якщо дитина приймає щось на постійній основі (обов'язково попередьте вчителя про прийом та приклейте до ліків інструкцію, як давати препарат).
- Записка, у який вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів
- Телефон та заряджений павербанк (якщо дитина не користується гаджетами, то переконайтеся, що вчитель має контакти батьків і за потреби може зв'язатися)
Емоційна складова:
- Олівці та пару роздрукованих розмальовок
- Улюблену іграшку
- Підтримуючу записку - можливо смішну, щоб дитина посміхнулася. Якщо ваша дитина ще не вміє читати, намалюйте їй записку, створіть колаж, де слова не потрібні, але підтримка відчутна
- Наліпки. Для старших це можуть бути стікерпанки
Розважальна складова
- Декілька пачок повітряного пластиліну
- Купіть тетріс або завантажте його дитині на телефон
- Якщо у дитини є гаджет, закачайте туди її улюблену книгу в аудіоформаті та не забудьте покласти навушники
- Можливо покласти ще книгу, pop it. Головне, щоб наплічник дитини не був важким.
Раніше ми писали про те, що українським школярам роздадуть ноутбуки для навчання.
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