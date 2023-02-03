В Україні не всім можна носити військову форму: що загрожує порушникам

Що говорить закон

Кодекс України про адміністративні правопорушення у 2019 році було доповнено статтею "Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців". Вона передбачає, що:

"Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права -

тягне за собою попередження

або накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2550 гривень до 3400 гривень відповідно, - Ред.) із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України".

Що на практиці

Говорячи про ситуацію де-юре та де-факто, юрист зазначив, що на сьогодні навіть є судова практика притягнення до відповідальності цивільних за вказаною статтею. Однак у більшості притягування відбувається через "відсутність у порушника захисника і за умов, що сам порушник погоджується з тим, що він вдягнув форму, як військову, демонструючи свою причетність до ЗСУ".

В іншому випадку довести правопорушення - досить складно, тому що в законодавстві немає чіткого визначення за характеристиками форми, а також немає відповідальності за форму чи одяг, схожий на військовий.

"Отже, відповідальності за носіння одягу схожого на одяг ЗСУ на сьогодні немає", - резюмував юрист і додав, що у Верховній Раді зараз є лише проекти законом для вдосконалення недоліків щодо форми.

Вирішує суд

За словами юриста, наразі ситуація складається так:

звернутися із заявою до поліції про порушення закону - можна,

а чи притягне суд до відповідальності - вже залежить від низки фактів та обставин справи.

"Якщо вдасться довести, що цивільна особа яка незаконно носить військову форму демонструє її як власну причетність до ЗСУ, то суд притягне до відповідальності, якщо не вистачить доказів, то не притягне", - підсумував він.