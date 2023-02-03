В Україні не всім можна носити військову форму: що загрожує порушникам

В Україні деякі громадяни носять одяг у стилі мілітарі, хоча не є військовослужбовцями ЗСУ. При цьому законодавство країни забороняє цивільним носити військову форму, у тому числі й у період воєнного стану.
Яке покарання можна понести за незаконне носіння форми українських військових, пояснив юрист Ілля Хромець на порталі B2Bconsult.
Кодекс України про адміністративні правопорушення у 2019 році було доповнено статтею "Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців". Вона передбачає, що:
"Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права -
тягне за собою попередження
або накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2550 гривень до 3400 гривень відповідно, - Ред.) із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України".
Говорячи про ситуацію де-юре та де-факто, юрист зазначив, що на сьогодні навіть є судова практика притягнення до відповідальності цивільних за вказаною статтею. Однак у більшості притягування відбувається через "відсутність у порушника захисника і за умов, що сам порушник погоджується з тим, що він вдягнув форму, як військову, демонструючи свою причетність до ЗСУ".
В іншому випадку довести правопорушення - досить складно, тому що в законодавстві немає чіткого визначення за характеристиками форми, а також немає відповідальності за форму чи одяг, схожий на військовий.
"Отже, відповідальності за носіння одягу схожого на одяг ЗСУ на сьогодні немає", - резюмував юрист і додав, що у Верховній Раді зараз є лише проекти законом для вдосконалення недоліків щодо форми.
За словами юриста, наразі ситуація складається так:
"Якщо вдасться довести, що цивільна особа яка незаконно носить військову форму демонструє її як власну причетність до ЗСУ, то суд притягне до відповідальності, якщо не вистачить доказів, то не притягне", - підсумував він.
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