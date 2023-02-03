В Украине не всем можно носить военную форму: что грозит нарушителям

В Украине некоторые граждане носят одежду в стиле милитари, хотя не являются военнослужащими ВСУ. При этом законодательство страны запрещает гражданским носить военную форму, в том числе и в период военного положения.
Какое наказание можно понести за незаконное ношение формы украинских военных, объяснил юрист Илья Хромец на портале B2Bconsult.
Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2019 году был дополнен статьей "Незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих". Она предполагает, что:
"Ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права -
влечет за собой предупреждение
или наложение штрафа от ста пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 2550 гривен до 3400 гривен соответственно, - Ред.) с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различения военнослужащих Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины".
Говоря о ситуации де-юре и де-факто юрист отметил, что на сегодняшний день даже есть судебная практика привлечения к ответственности гражданских по указанной статье. Однако в большинстве притягивание происходит из-за "отсутствия у нарушителя защитника и при условии, что сам нарушитель соглашается с тем, что он надел форму, как военную, демонстрируя свою причастность к ВСУ".
В противном случае доказать правонарушение - достаточно сложно, так как в законодательстве нет четкого определения по характеристикам формы, а также нет ответственности за форму или одежду, похожую на военную.
"Следовательно, ответственности за ношение одежды похожей на одежду ВСУ на сегодняшний день нет", - резюмировал юрист и добавил, что в Верховной Раде сейчас есть только проекты законом для усовершенствования недостатков относительно формы.
По словам юриста, в настоящее время ситуация складывается так:
"Если удастся доказать, что незаконно носящее военную форму гражданское лицо демонстрирует ее как собственную причастность к ВСУ, то суд привлечет к ответственности, если не хватит доказательств, то не привлечет", - подытожил он.
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