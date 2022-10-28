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В Україні вперше переклали священну книгу, якої боялися "совєти": що відомо

Вийшло в світ цікаве українське наукове видання (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

В Україні вперше здійснили науковий переклад "Бгаґавадґіти" - однієї з найвідоміших священних книг індуїзму.

Зробили це працівники Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського, йдеться на сайті Національної академії наук.

Чому ця книга важлива

За словами науковців, протягом століть індійці зверталися до цієї книги в пошуках відповідей на сокровенні питання буття. А ще "Бгаґавадґіта" надихала індійських патріотів на боротьбу за незалежність своєї батьківщини.

За межами Індії "Бгаґавадґітою", яка, до речі, перекладається як "Божественна пісня", захоплювалися видатні філософи, письменники й науковці.

В Україні про неї ще в 1844 році писав філософ і богослов Орест Новицький. Цю книгу цитувала Леся Українка.

"Однак у 30-х роках минулого століття по індології в Україні органами НКВС був завданий нищівний удар, ліквідації наслідків якого має сприяти, зокрема, і цей переклад", - йдеться у дописі інституту.

Цікавим доповненням до "Бгаґавадґіти" є "Ґіта-артха-санґрага" - стислий коментар до неї, написаний у Х чи ХІ столітті Ямуною.

Кому буде цікава ця книга

Завдяки граматичному розбору санскритського тексту виданням можна користуватися як посібником при вивченні санскриту.

У детальних примітках проведені численні паралелі з іншими класичними текстами Індії.

Обкладинка книги (фото: facebook.com/orientalstudies1)

Додамо, що переклад із санскриту, граматичний розбір, переднє слово й коментарі належать перу молодшого наукового співробітника Відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інститут сходознавства Дмитра Вікторовича Бурби.

Придбати книгу, яка містить 640 сторінок, можна, звернувшись до приймальні інституту за телефоном: 044 278 7652. Також можна написати на електронну пошту: instkrymsk@gmail.com.

В коментарях українці називають вихід даної книги "непересічною подією".

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