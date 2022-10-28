В Україні вперше переклали священну книгу, якої боялися "совєти": що відомо

В Україні вперше здійснили науковий переклад "Бгаґавадґіти" - однієї з найвідоміших священних книг індуїзму.
Зробили це працівники Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського, йдеться на сайті Національної академії наук.
За словами науковців, протягом століть індійці зверталися до цієї книги в пошуках відповідей на сокровенні питання буття. А ще "Бгаґавадґіта" надихала індійських патріотів на боротьбу за незалежність своєї батьківщини.
За межами Індії "Бгаґавадґітою", яка, до речі, перекладається як "Божественна пісня", захоплювалися видатні філософи, письменники й науковці.
В Україні про неї ще в 1844 році писав філософ і богослов Орест Новицький. Цю книгу цитувала Леся Українка.
"Однак у 30-х роках минулого століття по індології в Україні органами НКВС був завданий нищівний удар, ліквідації наслідків якого має сприяти, зокрема, і цей переклад", - йдеться у дописі інституту.
Цікавим доповненням до "Бгаґавадґіти" є "Ґіта-артха-санґрага" - стислий коментар до неї, написаний у Х чи ХІ столітті Ямуною.
Завдяки граматичному розбору санскритського тексту виданням можна користуватися як посібником при вивченні санскриту.
У детальних примітках проведені численні паралелі з іншими класичними текстами Індії.
Обкладинка книги (фото: facebook.com/orientalstudies1)
Додамо, що переклад із санскриту, граматичний розбір, переднє слово й коментарі належать перу молодшого наукового співробітника Відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону Інститут сходознавства Дмитра Вікторовича Бурби.
Придбати книгу, яка містить 640 сторінок, можна, звернувшись до приймальні інституту за телефоном: 044 278 7652. Також можна написати на електронну пошту: instkrymsk@gmail.com.
В коментарях українці називають вихід даної книги "непересічною подією".
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