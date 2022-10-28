В Украине впервые перевели священную книгу, которой боялись "советы": что известно

В Украине впервые осуществили научный перевод "Бхагавадгиты" - одной из самых известных священных книг индуизма.
Сделали это работники Института востоковедения имени Агатангела Крымского, говорится на сайте Национальной академии наук.
По словам ученых, на протяжении веков индийцы обращались к этой книге в поисках ответов на сокровенные вопросы бытия. А еще "Бхагавадгита" вдохновляла индийских патриотов на борьбу за независимость своей родины.
За пределами Индии "Бхагавадгитой", которая, кстати, переводится как "Божественная песня", восхищались выдающиеся философы, писатели и ученые.
В Украине о ней еще в 1844 году писал философ и богослов Орест Новицкий. Эту книгу цитировала Леся Украинка.
"Однако в 30-е годы прошлого века по индологии в Украине органами НКВД был нанесен сокрушительный удар, ликвидации последствий которого должен способствовать, в частности, и этот перевод", - говорится в сообщении института.
Интересным дополнением к "Бхагавадгите" является "Гита-артха-санграга" - краткий комментарий к ней, написанный в Х или ХІ веке Ямуной.
Благодаря грамматическому разбору санскритского текста изданием можно использовать как руководство при изучении санскрита.
В подробных примечаниях проведены многочисленные параллели с другими классическими текстами Индии.
Обложка книги (фото: facebook.com/orientalstudies1)
Добавим, что перевод санскрита, грамматический разбор, переднее слово и комментарии принадлежат перу младшего научного сотрудника Отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Институт востоковедения Дмитрия Викторовича Бурбы.
Приобрести книгу, содержащую 640 страниц, можно, обратившись в приемную института по телефону: 044 278 7652. Также можно написать по электронной почте: instkrymsk@gmail.com.
В комментариях украинцы называют выход данной книги "незаурядным событием".
Ранее мы писали, что во Львове археологи раскопали славянские жилища, которым тысяча лет.
А в сентябре под Полтавой обнаружили скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет.