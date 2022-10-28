В Украине впервые перевели священную книгу, которой боялись "советы": что известно

Почему эта книга важна

По словам ученых, на протяжении веков индийцы обращались к этой книге в поисках ответов на сокровенные вопросы бытия. А еще "Бхагавадгита" вдохновляла индийских патриотов на борьбу за независимость своей родины.

За пределами Индии "Бхагавадгитой", которая, кстати, переводится как "Божественная песня", восхищались выдающиеся философы, писатели и ученые.

В Украине о ней еще в 1844 году писал философ и богослов Орест Новицкий. Эту книгу цитировала Леся Украинка.

"Однако в 30-е годы прошлого века по индологии в Украине органами НКВД был нанесен сокрушительный удар, ликвидации последствий которого должен способствовать, в частности, и этот перевод", - говорится в сообщении института.

Интересным дополнением к "Бхагавадгите" является "Гита-артха-санграга" - краткий комментарий к ней, написанный в Х или ХІ веке Ямуной.

Кому будет интересна эта книга

Благодаря грамматическому разбору санскритского текста изданием можно использовать как руководство при изучении санскрита.

В подробных примечаниях проведены многочисленные параллели с другими классическими текстами Индии.

Обложка книги (фото: facebook.com/orientalstudies1)

Добавим, что перевод санскрита, грамматический разбор, переднее слово и комментарии принадлежат перу младшего научного сотрудника Отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Институт востоковедения Дмитрия Викторовича Бурбы.

Приобрести книгу, содержащую 640 страниц, можно, обратившись в приемную института по телефону: 044 278 7652. Также можно написать по электронной почте: instkrymsk@gmail.com.

В комментариях украинцы называют выход данной книги "незаурядным событием".