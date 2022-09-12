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Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)

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Полтавская область, Понедельник 12 сентября 2022 08:24
Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото) Фото: древние поселения обнаружили и исследовали в Полтавской области (facebook.com / Игорь Корост)
Автор: Владимир Костырин

Под Полтавой археологи во время раскопок на территории Котелевской общины на поселении Старый карьер обнаружили и исследовали объекты (хозяйственные ямы) скифской эпохи, а также жилье эпохи бронзы - XIII века до нашей эры.

Об этом рассказал директор Историко-культурного заповедника "Бильск" Игорь Корост, передает "Укринформ".

Участники экспедиции на северной округе поселка Котельва выявили на раскопках уникальные артефакты, в том числе импортную греческую керамику и изделия местных мастеров, относящихся к скифской эпохе.

"Но особого внимания заслуживают два зафиксированных жилья эпохи бронзы", - отметил директор заповедника.

Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)

Археологические раскопки древних поселений в окрестностях Бильского городища (фото: facebook.com / Игорь Корост)

Так, если об исследовании жилища №1, которому более 3300 лет, ученые уже информировали, что в жилище №2 археологи наткнулись на необычные находки.

В частности, были обнаружены обломки костяного псалия (древние детали удил - пара вертикальных стержней, прикрепляемых перпендикулярно к концам удил). Оно предварительно датируется XIII-XII вв. до н. е.

"Псалий имеет западное происхождение. Так же, кстати, как и обнаруженные бляшки, служившие украшением для одежды. Бляшки были зафиксированы на входе в жилище. Они изготовлены из бронзы и, вероятно, случайно потеряны владельцами по невыясненным причинам", - рассказал Корост.

Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)

Обнаруженные артефакты на раскопках возле Бильского городища (фото: facebook.com / Игорь Корост)

Ученый добавил, что вероятной причиной мог стать пожар, который уничтожил это жилище. Так, археологи четко зафиксировали разрушение объекта в результате сожжения.

Исследователи также смогли определить конструктивные особенности жилья, а именно как были расположены столбовые ямы, какое обустройство крыши.

Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)

Жилье эпохи бронзы (фото: ukrinform.ua)

Среди обнаруженных материалов из поселения директор заповедника выделяет выразительные фрагменты керамики, которые указывают на тесные связи населения современной Полтавской области в позднем бронзовом веке с племенами Правобережной Украины.

Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)Под Полтавой нашли скифские артефакты и жилье эпохи бронзы, которому 3300 лет (фото)

Исследователи обнаружили древние артефакты на раскопках в Полтавской области (фото: facebook.com / Игорь Корост / ukrinform.ua)

По словам Короста, культурно-хронологическая принадлежность этих находок требует дополнительного изучения. Работы на поселении исследователи будут продолжать и дальше, ведь из-за существующего карьера есть угроза для сохранения памятника и информации из него.

Добавим, что многие исследователи считают, что скифское Бильское городище можно отождествлять с античным городом Гелон, который был описан древнегреческим историком Геродотом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что возле Львова обнаружили остатки оборонного сооружения, построенного более 3 тысяч лет до нашей эры.

А также мы писали, что перед этим археологи под Хмельницким нашли пропавшую грамоту времен Киевской Руси и артефакты эпохи бронзы.

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Полтавская область археологические раскопки
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