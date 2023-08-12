В Україні вперше за 2 роки впали ціни на продукти: що найбільше подешевшало

В Україні у липні 2023 року споживчі ціни зменшилися проти червня на 2,1%. Зокрема, вартість харчів зменшилась вперше з серпня 2021 року.
Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.
За словами експерта, цього місяця тенденція падіння цін може зупинитись.
"У липні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 2,1%, тоді як ще в червні проти травня вони зросли на 0,1%. Внаслідок цього споживчі ціни зменшились проти попереднього місяця вперше з серпня 2021 року", - сказав він.
Фахівець додав, що найбільше здешевшали овочі (-18,2%), на другому місці яйця (-4,1%). Також знизились ціни на фрукти (-1,3%), олію соняшникову (-0,8%), макарони (-0,2%), хліб і хлібопродукти (- 0,1%).
Однак, збереглося зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти (+1,4% проти червня), рибу (+0,7%). Відновилося зростання цін і на цукор - на 1,2% проти нульового приросту у червні.
За даними "Мінфіну", станом на 12 серпня, ціни на продукти в українських супермаркетах такі:
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