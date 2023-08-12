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В Украине впервые за 2 года упали цены на продукты: что больше всего подешевело

Цены на продукты в Украине подешевели (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в июле 2023 года потребительские цены снизились против июня на 2,1%. В частности, стоимость продовольствия уменьшилась впервые с августа 2021 года.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Что больше всего упало в цене

По словам эксперта, в текущем месяце тенденция падения цен может остановиться.

"В июле 2023 года потребительские цены на продукты питания уменьшились против июня на 2,1%, тогда как еще в июне против мая они выросли на 0,1%. В результате потребительские цены уменьшились против предыдущего месяца впервые с августа 2021 года", - сказал он.

Специалист добавил, что больше всего подешевели овощи (-18,2%), на втором месте яйца (-4,1%). Также снизились цены на фрукты (-1,3%), подсолнечное масло (-0,8%), макароны (-0,2%), хлеб и хлебопродукты (- 0,1%).

Однако сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (+1,4% против июня), рыбу (+0,7%). Возобновился рост цен и на сахар - на 1,2% против нулевого прироста в июне.

Какие сейчас цены на продукты

По данным "Минфина", по состоянию на 12 августа, цены на продукты в украинских супермаркетах таковы:

  • курятина бедро - 112,45 грн/кг
  • курятина филе - 146,60 грн/кг
  • свинина лопатка - 190,69 грн/кг
  • свинина ребра - 182,96 грн/кг
  • сало домашнее - 254 грн/кг
  • шампиньоны - 118,10 грн/кг
  • капуста молодая - 10,04 грн/кг
  • картофель молодой - 12,53 грн/кг
  • морковь - 18,98 грн/кг
  • огурцы - 19,99 грн/кг
  • свекла - 16,90 грн/кг
  • чеснок - 124,52 грн/кг
  • бананы - 42,29 грн/кг
  • виноград - 144,27 грн/кг
  • яблоки украинские - 37 грн/кг

Ранее мы сообщали, какие продукты нужно утилизировать после отключения холодильника.

Также мы писали, что цены на пшеницу подскочили после ударов по российским кораблям в Черном море.

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