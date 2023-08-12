В Украине впервые за 2 года упали цены на продукты: что больше всего подешевело

В Украине в июле 2023 года потребительские цены снизились против июня на 2,1%. В частности, стоимость продовольствия уменьшилась впервые с августа 2021 года.
Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.
По словам эксперта, в текущем месяце тенденция падения цен может остановиться.
"В июле 2023 года потребительские цены на продукты питания уменьшились против июня на 2,1%, тогда как еще в июне против мая они выросли на 0,1%. В результате потребительские цены уменьшились против предыдущего месяца впервые с августа 2021 года", - сказал он.
Специалист добавил, что больше всего подешевели овощи (-18,2%), на втором месте яйца (-4,1%). Также снизились цены на фрукты (-1,3%), подсолнечное масло (-0,8%), макароны (-0,2%), хлеб и хлебопродукты (- 0,1%).
Однако сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (+1,4% против июня), рыбу (+0,7%). Возобновился рост цен и на сахар - на 1,2% против нулевого прироста в июне.
По данным "Минфина", по состоянию на 12 августа, цены на продукты в украинских супермаркетах таковы:
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