В Україні впала ціна на овоч, вартість якого била антирекорди: де купити найдешевше

Скільки зараз коштує цибуля у магазинах

Так, у червні 2023 року кілограм цибулі продавали у супермаркетах у середньому по 63,47 грн/кг, а у липні його ціна знизилася до 59,90 грн/кг.

Молода цибуля подешевшала з 53,54 грн/кг до 29.90 гривень. Найдешевшу цибулю помічено за акційною пропозицією в супермаркеті Varus, там вона коштує 29.90 гривень.

Також за порівняно низькою ціною цибулю можна купити в маркеті АТБ, там вона коштує 31.95 гривень. Це вже партія із нового врожаю.

Ціна молодої цибулі у супермаркеті Варус (Скріншот)

Ціна цибулі в АТБ (Скріншот)

А в супермаркеті "Сільпо" рання цибуля стартує від 34 гривень за кілограм.

Скільки коштує цибуля в "Сільпо" (Скріншот)

Зазначимо, що не щотижневих торгових ярмарках у Києві, ціна овоча стартує від 40 гривень за кілограм, що дорожче, ніж у магазинах та супермаркетах.