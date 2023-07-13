В Україні впала ціна на овоч, вартість якого била антирекорди: де купити найдешевше

В Україні знизилася ціна на цибулю, вартість якої ще нещодавно била антирекорди. Навесні та взимку цей овоч був дуже дорогим, а зараз стрімко почав дешевшати.
Скільки зараз коштує цибуля - читайте у матеріалі Styler.
Так, у червні 2023 року кілограм цибулі продавали у супермаркетах у середньому по 63,47 грн/кг, а у липні його ціна знизилася до 59,90 грн/кг.
Молода цибуля подешевшала з 53,54 грн/кг до 29.90 гривень. Найдешевшу цибулю помічено за акційною пропозицією в супермаркеті Varus, там вона коштує 29.90 гривень.
Також за порівняно низькою ціною цибулю можна купити в маркеті АТБ, там вона коштує 31.95 гривень. Це вже партія із нового врожаю.
Ціна цибулі в АТБ (Скріншот)
А в супермаркеті "Сільпо" рання цибуля стартує від 34 гривень за кілограм.
Зазначимо, що не щотижневих торгових ярмарках у Києві, ціна овоча стартує від 40 гривень за кілограм, що дорожче, ніж у магазинах та супермаркетах.
Як ми писали раніше, в Україні зросла ціна на популярний фрукт.
Також ми повідомляли, що в Україні різко впали ціни на популярну сезонну ягоду.